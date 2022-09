E lisa Maino per la prima di House of Dragon si trasforma in una regina grazie alla tuta silver che è un trionfo di luce

Scintillante e con una tutina silver super di tendenza, Elisa Maino, dopo aver conquistato Venezia, brilla per House of Dragon. Da mesi i fan de Il Trono di Spade attendevano l’arrivo del prequel della serie tv, così tanto che quando le prime puntate sono finalmente uscite hanno mandato in crash lo streaming di HBO Max.

La serie, tratta dal romanzo di George R.R. Martin intitolato Fuoco e Sangue, è ambientato circa duecento anni prima di Game of Thrones e ha come protagonista la Casa Targaryen. Fra i fan dello show c’è anche Elisa Maino che in occasione dell’uscita di House of Dragon ha scelto un look molto particolare.

L’influencer, conduttrice e scrittrice ha puntato su una tutina second skin silver abbinata a stivaletti neri e a una coroncina perfettamente in tema con la serie tv. “Feeling like a queen”, ha commentato, indossando uno dei look più di tendenza in questo periodo. Il catsuit ormai da mesi è diventato uno dei must have da tenere nell’armadio, un capo indispensabile da indossare di giorno come di sera, perfetto per creare tanti outfit diversi.

Dopo aver conquistato i catwalk, la tuta aderentissima è sbarcata su Instagram. Un capo cool, soprattutto perché, come ci insegna Elisa Maino, è l’ideale per ogni occasione. Durante il giorno il catsuit si accende con tanti colori e sfumature, mentre la sera diventa sinonimo di eleganza e glamour diventando il perfetto abito party.

Il modello più apprezzato? Quello con cut-out studiati, scollature geometriche, come quella di Elisa Maino, collarini e incroci sul décolleté. La versione in latex, amatissima da Kim Kardashian, è dedicata a chi sogna di osare, mentre quella in velluto o in jersey lucido è l’ideale per chi vuole trasformarsi in catwoman per una sera.

Adatta a tutte le età, la tuta aderentissima si abbina facilmente con altri capi per creare look sporty chic o glam. Nera ed elegante è perfetta con gioielli dorati, dai maxi orecchini ai bracciali bangle. Largo spazio pure maxi cinture con la fibbia squadrata che sfinano i fianchi e definiscono la silhouette. E se l’effetto second skin ti lascia ancora qualche dubbio niente paura: l’alleato ideale per chi vuole indossare la catsuit è il maxi blazer, perfetto per nascondere i punti più critici, regalando esuberanza e rendendo il look ancora più originale, fra colori e fit: provare per credere!