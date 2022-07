Lo stile ethnic chic di Soleil Stasi è l’ispirazione da spiaggia tutta da copiare

S oleil Stasi dopo aver conquistato il GF Vip conquista la spiaggia con uno stile ethnic chic tutto da copiare

L’estate è entrata nel pieno e a dimostrarcelo è Soleil Stasi che in uno dei suoi ultimi scatti su Instagram ha sfoggiato una mise in pieno summer vibe! Il colore protagonista? Il giallo ovviamente, il re incontrastato della bella stagione che in Blazing Yellow, Aspen Gold e Dandelion (tra le sfumature di giallo più cool di Pantone primavera/estate) conquista le spiagge e si declina in bikini, kaftani, ciabattine e accessori per capelli, vitaminici e brillanti.

E l’ex gieffina lo sa bene. Dopo aver festeggiato i suoi 28 anni a Porto Cesareo con un party diventato in poche ore virale sui social, Soleil ha deciso di dedicarsi finalmente al relax da spiaggia optando per un outfit da cui prendere ispirazione a piene mani.

Dal copricostume al bikini, dal copricapo alla maxi collana, tutto del look di Soleis Stasi (nome d’arte di Soleil Sorge) grida estate. Dopo quasi 6 mesi nella casa del GFVip 6 Soleil posa per alcuni scatti che catalizzano l’attenzione per una mise sun power tutta da copiare. Ma vediamoli nel dettaglio i pezzi vincenti di questo look da spiaggia impeccabile.

Total yellow con un tocco di gold

Partiamo con il copricostume, un impalpabile vestaglia da spiaggia, leggera e morbida che svela un due pezzi super trendy nella medesima nuance giallo ocra. Lo slip sgambato è perfetto per evidenziare le gambe e renderle otticamente più lunghe e il top senza ferretto è l’ideale per donare sostegno senza costringere il seno.

E per quanto riguarda gli accessori? Anch’essi seguono il medesimo trend. Partiamo dalla maxi collana a doppio filo la cui cromia è ideale per enfatizzare l’abbronzatura e continuiamo con l’accessorio più eclettico, il copricapo!

Un copricapo effetto crochet che fa tendenza

Non si tratta né di un cappello né di una bandana o un foulard. Soleis Stasi opta per un copricapo a rete effetto crochet sui toni del gold che illumina l’intero outfit grazie ai giochi di luce emessi a contatto con i raggi del sole. Un accessorio ulteriormente valorizzato dalla chioma lunga sublimata dal teasylight e da un effetto water waves spettinato che fa davvero la differenza. Un look ethnic chic tutto da copiare!