I l tailleur bianco di Elisabetta Canalis è il look perfetto per la primavera: il mix perfetto tra eleganza, stile e incanto

Il tailleur bianco di Elisabetta Canalis ci porta nel pieno della bella stagione ed è il mix perfetto fra eleganza e stile. Star di Instagram, showgirl, ma soprattutto trendsetter, l’ex velina di Striscia la Notizia ha una grande passione per la moda. Complice una silhouette invidiabile e un grande fiuto per ciò che è fashion, Elisabetta ci regala un look strepitoso reinterpretando un trend intramontabile: il tailleur.

Energici, pop e rigorosamente oversize: i completi maschili declinati al femminile sono il must have della primavera-estate 2022. Se Michelle Hunziker aveva scelto un modello avvitato con top e Alessia Marcuzzi ci aveva svelato come abbinare il solo blazer ai jeans, Elisabetta Canalis osa ancora di più, puntando su un sensualissimo vedo-non-vedo.

Nessun top o camicia, la Canalis opta per il braless ed è stupenda! Un mix di sensualità ed eleganza che non possiamo che ammirare (e invidiare un po’!). Versatile e sofisticato, casual e chic: il tailleur bianco è l’oggetto del desiderio di ogni it-girl che si rispetti. Un capo che non dovrebbe mancare in nessun armadio femminile, soprattutto con l’arrivo delle prime giornate di sole.

Il bello del tailleur bianco è che si può sfoggiare – come ci insegna la Canalis – in tantissime situazioni diverse. Per prima cosa è la scelta ideale per andare in ufficio, raccontando una donna che non ha paura di osare e ama mescolare femminile e maschile. Pantaloni ampi e giacca morbida però sono anche la divisa perfetta per un aperitivo con le amiche o una serata in disco.

Forme confortevoli e moderne, rendono il tailleur un classico senza tempo, con volumi che si fanno più lineari, per un’eleganza composta e super femminile. Come abbinare questo capo? Puoi sfoggiarlo con una blusa di seta o con un top, abbinarlo a stivaletti di altezza media o sandali.

L’idea in più ce la dà la Canalis che punta su braless. I risultato? Sotto la giacca oversize non c’è nulla e lei è davvero splendida! Il segreto per rendere questo look indimenticabile è solo uno: accessori di tendenza e ricercati, abbinati a un beauty look da favola. Anche in questo Elisabetta è una maestra, grazie a occhialoni da diva, capelli sciolti e make up nude. So good…so chic!