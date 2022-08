P aola Di Benedetto ci insegna come sfoggiare un look easy in vacanza con due capi che non dovrebbero mai mancare nel guardaroba

Un po’ teen un po’ evergreen, Paola Di Benedetto ci regala un look easy e sporty chic per affrontare l’estate. In vacanza in Sardegna, la showgirl si è concessa una serata con le amiche, sfoggiando un outfit molto particolare.

Paola ha infatti abbinato una gonna mini super romantica sui toni del rosso e del rosa, con una t-shirt oversize, fermata con il bordo della skirt e leggermente sblusata. Un look very teen e molto particolare, perfetto per una cena easy e per sentirti alla moda in modo semplice e veloce.

Fra gli indispensabili del guardaroba, la t-shirt nera si può abbinare in tantissimi modi diversi. Sta benissimo, ad esempio, con i jeans chiari, sia lunghi che in versione shorts. Non a caso questo abbinamento è uno fra i più amati dalle it girl, Emily Ratajkowski per prima! Per dare un tocco vintage all’outfit il consiglio è quello di sfoggiare loafer classici, mentre la versione crop top è l’ideale per le giornate più calde.

Voglia di qualcosa controtendenza? L’ideale è scegliere pantaloni neon da abbinare alla t-shirt nera, aggiungendo dettagli e gioielli dorati per rendere tutto ancora più glamour. In cerca di un look rock? T-shirt nera, shorts sfrangiati e stivaletti texani sono la risposta giusta!

Ma l’abbinamento più trendy resta quello con la minigonna, fra i capi da non perdere in questa lunga estate 2022. Inventata da Mary Quant negli anni Sessanta in Inghilterra e indossata per la prima volta da Twiggy, la rivoluzionaria modella con il caschetto biondo, la minigonna ha stregato generazioni intere, subendo varie trasformazioni. I modelli e le varianti sono davvero tante e adatte a tutte le esigenze. La pencil skirt, ad esempio, slancia le gambe ed è perfetta abbinata con t-shirt con stampe e oversize, ma anche con top minimal.

I modelli a trapezio stanno bene davvero a tutte: sostengono i fianchi e snelliscono la vita grazie a un effetto ottico. Quelle con le pieghe sono super chic e perfette per un look diverso dal solito. Quali scarpe abbinare? Il bello della minigonna è che si può spaziare moltissimo quando si parla di calzature. Le più cool restano le sneakers, ma puoi provare pure le zeppe, sia colorate che a tinta unita, ideali per l’estate. Ottimi pure i boots alti che restano la scelta very chic adatta a tutte!