La minigonna è tornata di moda e Veronica Ferraro ci insegna a sfoggiarla

L a minigonna è il nuovo trend della stagione e Veronica Ferraro ci racconta come indossarla al meglio

La minigonna è finalmente tornata di moda e Veronica Ferraro ci svela come sfoggiarla nel modo giusto. La tendenza dell’estate 2022 è già arrivata e le influencer hanno iniziato a indossarla, fra abbinamenti audaci e grandi classici. Dal periodo di Twiggy, la modella che portò al successo la minigonna, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma questo capo, dopo essere scomparso per un po’ è tornato negli armadi e si prepara a una stagione strepitosa.

Ce lo rivela Veronica Ferraro che su Instagram si mostra splendida, sfoggiando una minigonna con spacco abbinata a un maxi blazer. Dagli anni Sessanta, quando fu inventata, la miniskirt non ha mai smesso di far discutere e di alimentare il dibattito. Se il dibattito sul suo inventore – fu la stilista Mary Quant oppure il designer André Courrèges – è ancora aperto, una cosa è certa: la miniskirt è pronta a rivoluzionare il guardaroba della prossima stagione!

A tinte unite oppure total black, la minigonna di tendenza ha uno spacco laterale in stile Nineties. Proprio come quella scelta da Veronica Ferraro. L’abbinamento con il blazer è un must, ma esistono altre combinazioni super trendy. Ad esempio con una t-shirt oversize, un top volant oppure una giacca di pelle. A fare la differenza sono gli accessori, nel caso di Veronica una maxi collana oro, occhiali da diva, orecchini colorati e microbag.

Per i modelli poi c’è l’imbarazzo della scelta. Per affrontare la bella stagione con un tocco di romanticismo prova la minigonna floreale, mentre per aggiungere pepe al look opta per la versione in pelle. Le miniskirt con stampe grafiche e occhielli rendono omaggio all’anno in cui venne creato questo capo e sono perfette da indossare con un mini blazer.

Da provare pure i modelli aderenti o in tweed, ispirati da serie tv di successo come And Just Like That ed Emily in Paris. E se le influencer vanno pazze per le miniskirt in nuance pastello, satinate e con un lungo strascico, il modello in jeans è perfetto per tutte. Sceglila simmetrica per osare ancora di più e lasciati ispirare dallo street style per costruire il tuo look.

D’altronde fu proprio Quant, durante i celebri Sixties, a svelarlo: “Né io, né Courrèges, abbiamo avuto l’idea della minigonna – raccontò -. È stata la strada ad inventarla”.