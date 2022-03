Hailey Bieber, semplicità e sensualità: il look easy con t-shirt cropped è il top

C rop top anni '90, cappello da pescatore effetto teddy e un trend cromatico pronto a farci innamorare: il look color block di Hailey Bieber è da copiare

La giovane modella ed icona di stile moglie del cantante pop su Instagram ha appena condiviso un outfit da urlo: Hailey Bieber con un look easy ha già conquistato le fan. Il contatore dei like cresce minuto dopo minuto, a dimostrazione che sui social le ragazze cercano look da poter copiare ed indossare tutti i giorni.

Hailey Bieber sceglie il rosso come colore principale del proprio look e lo abbina in color block con il viola: un abbinamento eccentrico, originale e davvero pop che sicuramente la contraddistingue. In stile anni ’90, la top model indossa una t-shirt cropped che mostra l’ombelico. Leggermente svasata, la tee rivela poi un taschino lato cuore con un lettering coinvolgente in stile hip hop. A contrasto con un look palesemente sportivo, l’icona di stile sceglie di abbinare una serie di collanine. Girocollo, proprio come la t-shirt, ma di varie tipologie differenti: piccole perle, modelli super luccicanti e una gold and white. Il tris di collanine girocollo impreziosisce un capo sportivo come quello del crop top scelto e porta l’attenzione sul viso, illuminandolo.

Un cappello pescatore effetto teddy completa poi l’abbigliamento sporty ma femminile scelto da Hailey Baldwin per accompagnare il marito a uno dei suoi concerti. In perfetto stile anni ’90 gioca con il tema del color block rilanciando un abbinamento davvero insolito; rosso e viola che insieme riescono ad attirare l’attenzione e lasciare il segno.

La signora Bieber ha condiviso sui social i suoi scatti in stile anni novanta abbinando crop top che mette in mostra l’ombelico a pantaloni sportivi oversize. Il suo outfit ha fatto tornare alla ribalta un trend che non vedevamo da un po’, quello del color block. Questo trend prevede l'abbinamento di due tinte accese a contrasto e sarà uno dei must della stagione estiva in arrivo.

Se non è stato svelato il prezzo della t-shirt rosso fuoco firmata Harley Davidson indossata da Hailey o dei pantaloni a vita bassa in stile anni ’90 di Vintage Military è trapelato invece il costo del cappello: il pescatore effetto teddy rosso e nero possiamo acquistarlo tutte: è di JW Anderson e costa 185 euro.