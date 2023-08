S aranno costumi brillanti, ma anche caratterizzati da grafiche artistiche. Saranno tessuti sostenibili, comodi e indistruttibili. Torneranno in scena abiti crochet e cappelli di paglia. E poi? Scopri in anteprima tutte le tendenze moda mare del prossimo anno!

Colori pop e vibranti ispirati alle spiagge californiane; tagli funzionali che valorizzano la silhouette e al contempo garantiscono il massimo grado di praticità. Tessuti sostenibili e tecnologici che non si lasciano danneggiare dai raggi UV, dal cloro e dalle creme solari. Stampe che sembrano opere d’arte, effetti tridimensionali, riflessi sparkling. Abiti e accessori crossover e versatili, che si rivelano perfetti anche per la città: sono queste le principali tendenze beachwear primavera estate 2024. Portate in scena durante l’ultima edizione di Maredamare, fiera internazionale dedicata al beachwear e al resortwear.

I costumi da bagno

Le proposte viste in passerella durante la tre giorni di Maredamare 2023 parlano chiaro: in fatto di costumi da bagno siamo sempre più esigenti e l’universo fashion lo sa bene. Le tendenze beachwear primavera estate 2024 prendono forma attraverso tessuti che assicurano una vestibilità impeccabile, che affrontano il tempo senza rovinarsi e perdere bellezza. Che rispettano l’ambiente e che - nello stesso tempo - diventano tavolozze per immagini artistiche, anche 3D. Come il jacquard in spugna floreale che caratterizza il must piece di Edelvissa: un bikini e un costume intero di grande impatto e ultra leggero, capace di asciugarsi in pochi minuti. Rigorosamente ecologico, in poliestere riciclato certificato GRS.

Costume intero in jacquard Edelvissa

Su un altro fronte, ecco i raffinati bagliori che trovano nel sole il complice perfetto e nel lurex il mezzo più efficace. E proprio a proposito di splendore, di certo non passa inosservata la collezione 2024 di Miss Bikini, il cui claim è immediato: it’s time to shine. Nel nome di una nuova idea di lusso che passa da un’estetica preziosa e multiforme.

Bikini shiny by Miss Bikini

Ma la collezione di Alessandra e Francesca Piacentini punta anche sul potere dei colori, ovvero combinazioni cromatiche quasi ipnotiche. Esplosive.

Bikini multicolor by Miss Bikini

Tra le tendenze costumi da bagno 2024 troviamo inoltre i modelli sporty, pensati per chi predilige il mood minimalista ed è in perenne movimento. E ancora, interpretazioni dello stile retrò sulla base degli stilemi contemporanei e della rottura di ogni stereotipo. Interessanti esempi sono le proposte del brand australiano Rhythm, che rileggono le tendenze degli anni Cinquanta e Sessanta – tra i pezzi forti, i modelli interi senza spalline – usando sapientemente le tonalità vitaminiche e brillanti. Spesso rendendole protagoniste di fantasie raffinate.

Costume intero senza spalline Rhythm

Abbigliamento e accessori

Per quanto riguarda l’abbigliamento e gli accessori, le tendenze beachwear primavera estate 2024 sono una conferma. Torneranno cioè in scena quegli abiti cut out che tanto amiamo, il crochet con le sue intriganti trasparenze e l'essenza romantica; il bianco e il nero. Le gonne lunghe e ampie, in perfetto stile boho chic, e gli shorts dalle linee pulite e dal taglio perfetto. Perfettamente sintonizzato su queste lunghezze d’onda è il marchio brasiliano – che però produce in Italia – Sunset Mood, che ha fatto dei "tagli fashion" e dell’uncinetto homemade le sue principali cifre stilistiche.

Abito da spiaggia cut out Sunset mood

Dulcis in fundo, prendi nota: ancor più di quest’anno, nel 2024 il cappello di paglia sarà glam. Praticamente obbligatorio. Da portare solo in spiaggia? Assolutamente no, questo è il bello. Lo indosseremo anche in città, dalla mattina fino al tramonto. E scopriremo interpretazioni ancora più interessanti. Come quelle di Jolie Su, brand spagnolo specializzato nella realizzazione di cappelli – possiamo definirli così – artistici. E artigianali.

Cappello in paglia Jolie Su

Una fiera internazionale

La sedicesima edizione di Maredamare si è tenuta in una location a dir poco suggestiva ovvero la Fortezza da Basso di Firenze. E si è confermata l’appuntamento più importante a livello internazionale nel settore beachwear e resortwear. Tra griffe ormai iconiche e brand emergenti, l’evento si è articolato in ben 250 collezioni. Per una panoramica completa delle tendenze per la primavera estate 2024.

Il prossimo appuntamento è dal 4 all’8 ottobre 2023 con il Gran Canaria Swim Show, alle Canarie. Un grande evento di cui Maredamare è partner e che sancirà un importante collegamento concreto tra i due Paesi.