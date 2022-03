D ark e sensualissima: se non hai ancora visto il look di Elodie nel video di Bagno a mezzanotte è arrivato il momento di farlo subito!

Dark, rock, travolgente e incredibilmente sensuale: il look di Elodie nel video di Bagno a mezzanotte lascia senza fiato ed esprime tutta la femminilità di un’artista straordinaria. Che Elodie fosse bellissima (e libera) lo sapevamo già, ma nella clip del suo nuovo singolo la cantante ha voluto dimostrarcelo ancora una volta e all’ennesima potenza.

Destinata a diventare la nuova hit dell’estate, Bagno a mezzanotte è stata scritta da Elisa Toffoli e racconta dell’importanza di diventare la sorgente della propria felicità, senza dover per forza ricevere l’approvazione di qualcun altro. Un inno dunque all’autodeterminazione, al coraggio di guardarsi dentro ed esprimere se stessi senza nessuna paura.

Fedele al messaggio che vuole lanciare, nel video della canzone Elodie sprigiona tutta la sua sensualità, regalandoci dei look in stile catwoman che sono mozzafiato. Il primo, quello che ha già scatenato i fan della cantante, è quello total black realizzato con l’intimo. Body stringato, reggicalze e reggiseno si accompagnano a un paio di stivali cuissardes di pelle nera di Sonora Boots. Un outfit che ci riporta alla mente le atmosfere di Single Ladies di Beyoncé. Per il suo beauty look, la cantante punta invece su capelli extralong e liscissimi, tirati all’indietro.

Gli altri look non sono da meno. Gli stivali in vernice tornano poco dopo. Abbinati però a un abito cut out, con tanga incorporato e gonna aperta sul davanti con due anelli che regalano a Elodie un allure spaziale. E a vederla così, mentre balla sulle note di Bagno a mezzanotte, sembra davvero che la cantante arrivi da un altro pianeta.

Infine il colpo di grazia – come se ce ne fosse bisogno! – arriva con l’ultimo look. Elodie (con la stylist Ramona Tabita) si trasforma in una femme fatale con un abito nero in pizzo. Il dettaglio hot? Uno spacco vertiginoso, esaltato dalle autoreggenti. E se i sandali sono le scarpe che tutte indosseremo quest’estate, con stringhe e tacco a spillo, l’hairstyle è il top. Elodie ha infatti optato per capelli sciolti effetto wet, non pettinati e ordinati alla Kim Kardashian, ma ribelli e mossi, esaltati da un discreto cat eye, con eyeliner che esalta lo sguardo. Insomma, il video di Bagno a mezzanotte ci fa venire voglia di trasformarci in dark lady. Che dire: brava Elodie!