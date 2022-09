Quasi vintage: l’abito retrò di Valentina Ferragni è perfetto per l’autunno

C he autunno sarebbe senza un look di Valentina Ferragni che profuma di vintage e ci riporta al suo gusto delizioso per le trame geometriche che ingannano l’occhio?

Ancora una volta Valentina Ferragni si dimostra maestra indiscussa di abiti classici e, al tempo stesso, di grande impatto visivo. La regina delle stampe d’effetto e dei motivi trompe l’oeil ci ha presentato un altro dei suoi pezzi forti: un abito retrò a motivo geometrico che ci ha fatto perdere la testa.

Valentina Ferragni colpisce ancora: i suoi abiti ci fanno un effetto un po’ strano, tanto che questa serie di scatti su Instagram non riusciamo proprio a smettere di guardarla. Il colore menta è perfetto, e così la scelta dell’abito con uno strappo geometrico di tessuto in semitrasparenza. Il risultato è ipnotico, e neanche ci eravamo accorte, all’inizio, della scelta del braless della bella Ferragni.

Il gusto modaiolo di Valentina non ha niente a che vedere con quello della sorella Chiara che popola da una vita i nostri social. Entrambe vestono abiti di altissimo livello, eppure basta guardare il taglio, le stampe o i dettagli per distinguere immediatamente le differenti scelte di stile. In sincerità? Le adoriamo entrambe.

L’abito retrò di Valentina Ferragni firmato Celine

Lo sentite questo profumo nell’aria? L’estate sta finendo e si apre così il grande autunno della moda, carico di promesse e di abiti che ci faranno girare la testa. Comincia Valentina Ferragni, scegliendo per il suo scatto un abito sotto il ginocchio verde menta. Lo strappo geometrico in tessuto trasparente è arancione scuro, ma è impossibile non scorgere il piccolo seno proporzionato della influencer. Inserti in nero completano la figura e creano la struttura dell’abito, andando a disegnare la silhouette di chi lo indossa. Cintura a filo nera, allacciata sul davanti con un nodo semplice, e mini borsetta squadrata dal gusto marcatamente retrò.

La manica lunga è semplice, così come la scelta dello scollo alto e sobrio. L’aderenza dell’abito in tessuto simil stretch fa tutto il resto: non è eccessiva e, in realtà, ci da l’idea di essere davvero comodo. Completano il look un paio di occhiali dorati con lente ovale, un orologio femminile dal quadrante piccolo e rettangolare e un paio di sandali deliziosi a filo, arancio fluo, che richiamano il vestito. Scorrendo gli scatti si intravedono anche gli orecchini, tra cui spicca quello a pendente in oro.

Il risultato è come sempre impeccabile: un mix di bon ton e sensualità a cui proprio non siamo in grado di dire no. L'abito retrò di Valentina Ferragni è firmato Celine.

Stando alla geolocalizzazione, la foto è stata scattata a New York in occasione della Fashion Week. E a proposito della Grande Mela: lo sapevate che il NY Times ha paragonato le due belle sorelle alle Kardashian? La “nuova generazione della moda italiana”, le hanno definite. “Bionde ma diverse”, con il loro bisogno di identità – e la facilità con la quale sono perfettamente distinguibili – Valentina e Chiara sanno cosa vogliono e lo ottengono sempre.