Un po’ fit, un po’ anni Ottanta: il trionfo fucsia di Valentina Ferragni

L 'ode al fucsia e agli anni '80? Ce la propone Valentina Ferragni in alcuni dei suoi ultimi scatti super sensuali

La tendenza Barbie e il colore dell’anno 2023, il viva magenta, stanno letteralmente conquistando le celeb e le più note influencer del momento plasmandosi su mise decisamente vivaci, vibranti e super femminili. Un esempio? L’ultimo outfit sfoggiato dalla bella Valentina Ferragni che conquista like con un’ode al fucsia e ai meravigliosi anni ‘80, tutta da ammirare.

Il 2023 è per il mondo fashion un anno all’insegna della femminilità spiccata, del ritorno a un fascino sensuale che non ha paura di osare e che lo fa attraverso colori sbarazzini, spensierati e al contempo audaci, come il fucsia. Protagonista assoluto sulle passerelle delle ultime fashion week, il fucsia si impone con la sua spiccata allure vivace, incontenibile e decisa e lo fa sia su capi basic sia su mise più audaci.

Lolita 2.0 e ode al fucsia

Valentina Ferragni sceglie di renderlo protagonista del suo look fit glam plasmandolo su leggings satinati a vita alta, crop top a fascia senza spalline e un bel paio di sandali slip on con tacco largo della medesima cromia. Il risultato? Un trionfo di seduzione, sex appeal e femminilità da lolita 2.0 e non è un caso che in uno degli scatti, la sorella minore di Chiara Ferragni decida di posare con un lollipop che richiama proprio quello della locandina dell’omonimo film diretto da Kubrick nel 1962.

Come abbinare il fucsia

Ma per omaggiare il colore del momento non è necessario puntare su un total color, che per alcune potrebbe risultare decisamente too much. Sono tante le cromie da poter accostare al fucsia, per un risultato più sobrio o più opulento e sgargiante a seconda del mood che vogliamo delineare. Alcuni esempi? Fucsia e arancio, per una combo vitaminica e d’impatto.

Fucsia e bianco per un’alternativa più sobria e minimale. E che dire del connubio fucsia e jeans? L’abbinamento ideale per chi è vuole definire un outfit casual, allegro e femminile. Se invece volete il total fucsia non vi spaventa, allora potete prendere ispirazione da questi bellissimi scatti della nostra splendida Valentina Ferragni!