San Valentino casual e in rosso: quello di Valentina Ferragni è amore (per se stessa)

U n trionfo di self love, rigorosamente casual, per il San Valentino di Valentina Ferragni, la quale ha sfoggiato un look che (ancora una volta) si presta ad essere copiato in tutto e per tutto

Com’è fatto il vestito di San Valentino perfetto ce lo ha spiegato Valentina Ferragni in rosso, la quale in occasione di questa festività ormai così inflazionata ha scelto di dedicare il suo post a una persona davvero speciale. A sé stessa. Del resto, come ci piace ripetere, la storia d’amore più lunga della tua vita sarà quella che vivrai con te stessa – che ti piaccia o no.

Per quest’occasione degli innamorati Valentina ci ha spiegato in un semplice scatto che cosa vuol dire (almeno per lei) self love: un abito casual ma finissimo, una scarpa da red carpet e una serata a quello che ha tutta l’aria di essere un ristorante giapponese. Se questa è la vita che fanno le star single, be’, perché no?

Valentina Ferragni indossa un lupetto in pizzo macramè rosso scarlatto, il rosso perfetto per questa festività così sentita da tutti gli innamorati. Manica lunga, effetto vedo non vedo che mette in risalto un reggiseno dello stesso colore per un top che ha tutta l’aria di essere bello e confortevole. I jeans a vita alta vestono ampi e scendono sulle caviglie con quella che ha l’aria di essere una zampa d’elefante. E tutte quelle che hanno visto l’alba di questo pantalone, tanti anni fa, sanno quanto siano comodi e divertenti questi modelli.

La scarpa gioiello è un piccolo sogno d’estate: un sandalo impreziosito da punti luce e fiocchi di elementi luccicanti per dare risalto a una pedicure con i fiocchi.

Valentina Ferragni casual in rosso per San Valentino

Nel complesso è un look semplice, eppure di grande impatto, che ci ricorda ancora una volta quanto sia bello sentirci bene in un outfit che non deve per forza costringerci o castigarci per farci sentire belle e all’altezza dell’occasione.

Completa il look un orecchino midi chandelier e un raccolto con la frangia che ricade morbidamente sui lati del viso. Anche la scelta beauty ispira semplicità e delicatezza: sguardo in evidenza grazie alle iconiche sopracciglia di Valentina Ferragni e un labbro quasi effetto nude, delicato e senza tempo.

Di tutto l’Instagram delle star, questa foto ci è piaciuta davvero tanto perché racconta la storia d’amore più naturale e al tempo stesso meno decantata di tutte. Stiamo parlando, naturalmente, di quella storia che viviamo con noi stesse. Non ci vuole chissà quale escamotage per imparare ad amarsi: basta un abito che ci renda giustizia e ci faccia sentire bellissime, un ristorante che ci piace e il San Valentino è fatto. Che tu abbia o meno un partner, ha davvero poca importanza.

Trovare un momento per se stesse, per scegliere l’abito giusto, è quanto di più vicino all’amore per noi stesse possiamo regalarci nella quotidianità, accanto a tutto il lavoro spirituale che dobbiamo compiere per avvicinarci alla felicità. E con questo scatto, semplice ma felice, Valentina Ferragni ci ricorda che essere belle è questione di come ci si sente.