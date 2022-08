L 'animalier è tornato di moda e Valentina Ferragni ci spiega il segreto per interpretarlo in chiave super chic!

Wild e chic, Valentina Ferragni illumina Saint Tropez con il suo stile, sfoggiando un look animalier. La moda non va in vacanza, così l’influencer e sorella di Chiara Ferragni, arrivata da qualche giorno nella località della Costa Azzurra, si è divertita a sfoggiare outfit strepitosi.

L’ultimo richiama uno dei trend del momento: l’animalier. Uno stile che fa sempre tendenza e che si può sfruttare in ogni stagione. I maculati, ispirati agli animali selvaggi, hanno un enorme fascino e sono perfetti per creare total look che regalano personalità. Proprio come quello scelto da Valentina Ferragni che su Instagram ci svela il suo outfit per una serata a Saint Tropez: un abito lungo, con bretelle sottili e scollatura morbida, dal fascino wild. A spiccare è soprattutto lo spacco profondo che mette in evidenza le gambe abbronzate dell’influencer.

Se a Ibiza, Chiara Ferragni ci regala un trend strepitoso come il minidress crochet, in Francia, Valentina ci rivela come sfoggiare lo stile wild. L’animalier di certo non è semplice da “domare” e in tanti scelgono di non indossarlo perché temono di scadere nell’eccesso. In realtà basta seguire una semplice regola, che ci svela proprio l’imprenditrice: puntare su un solo pezzo.

La giovane Ferragni infatti indossa un abito super glam con fantasia wild, abbinandolo ad accessori semplici e con colori neutri: la borsa e i sandali neri. L’unico tocco di eccentricità ce lo regalano gli orecchini verdi che si sposano alla perfezione con il resto del look. Ghepardato, zebrato o tigrato: l’animalier è fra i trend dell’estate 2022!

Era il 1947 quando questa fantasia debuttò nel mondo della moda grazie a Christian Dior. Durante la sua sfilata a Parigi, due capi conquistarono l’attenzione, lanciando lo stile jungle. Le stampa sauvage vennero poi riprese da Yves Saint Lauren per creare strepitosi dress da giorno e negli anni Cinquanta/Sessanta l’animalier divenne un must have. Un’ossessione glam che divenne il simbolo dell’anticonformismo negli anni Settanta, grazie alle combinazioni inedite e moderne di Gianfranco Ferrè e Ken Scott.

Negli anni Ottanta, infine, il trend ebbe una diffusione straordinaria, con l’animalier interpretato in chiave rock e glam per dare carattere a jumpsuit, camicie in seta, caftani e long dress. La tendenza, abbandonata negli anni Novanta, è tornata a imperversare nell’ultimo periodo con look very chic da sfoggiare sia in vacanza che in città, per una giornata in ufficio oppure un aperitivo sul lungomare.