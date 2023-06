È tra i fashion trend più chic e raffinati dell'universo TikTok, ha ritrovato carica grazie al quite luxury ma fa ancora discutere: scopri tutti i perché!

L’universo di TikTok è popolato da due diverse tipologie di tendenze: le micro estetiche, che possiamo definire di nicchia e hanno durata breve, e le macro estetiche. Ovvero quei trend i cui hashtag “macinano” visualizzazioni e che riescono davvero a influenzare l’universo fashion. Ebbene, ormai è chiarissimo: la Vanilla girl si colloca nel secondo gruppo. Forse c’è stato un momento in cui è sembrato stesse perdendo appeal, ma adesso è più glam che mai. Ti spieghiamo subito perché.

Chi sono le Vanilla girls e come si vestono

L’estetica #vanillagirl è ispirata alla vaniglia, alla sua grazia e delicatezza. Nasce come trend beauty, quindi si traduce in primis nell’immagine di una donna dai capelli biondo vaniglia e dall’incarnato luminoso, che valorizza il suo volto con una paletta giocata sulle tonalità chiare e neutre.

Come si veste la Vanilla girl? A questo punto, facile intuirlo: anche a proposito di outfit predominano le tonalità soft – avorio, beige, panna ma anche tutte le gradazioni di nude – e le linee morbide. Un abbigliamento comfy e raffinato. Facile intuire anche perché questa estetica sta trovando nuova linfa: la Vanilla girl è perfetta rappresentante del quiet luxury, tra i trend più gettonati degli ultimi mesi. I look sobri e così “normali”, dunque, in realtà sono creati con capi piuttosto costosi e di alta qualità.

Se in inverno sono un must i morbidi maglioni, cardigan e cappotti in cachemire, come i pantaloni dal taglio sartoriale, nelle mezze stagioni è impensabile fare a meno di trench e blazer dal fit regular. In estate è un trionfo di long dress in lino e cotone, camicie bianche (anche lasciate aperte sul costume da bagno!), gonne svasate. Slip dress e abiti crochet. Sempre tenendo conto delle suddette rules in fatto di colori.

Poco o nulla è concesso al design più originale e alla creatività più estrosa: la Vanilla girl ama lo stile classico. Come le tinte unite. E le fantasie? Da dosare con parsimonia, prediligendo – per esempio – i fiori piccoli e le righe più sottili. Solo gli accessori fanno eccezione: con quelli ci si può sbizzarrire.

Perché l’estetica Vanilla girl fa discutere

Un trend che divide nettamente gli animi. Molti la interpretano come un’estetica poco inclusiva, quasi elitaria. La Vanilla girl viene vista come una ragazza occidentale - ovvero bianca - con un nutrito conto in banca, una casa magnifica, che insomma vive nel benessere. Che si omologa, anche, anziché puntare sulla propria personalità.

Le Vanilla girls, da parte loro, si ribellano a quello che identificano come un luogo comune. Si tratta di un equivoco, assicurano. È uno stile di vita piuttosto preciso, sì, ma non “esclusivo” come sembra. E comunque, si basa su una scelta consapevole. Non solo. Diciamolo: non è affatto obbligatorio che tutti i capi siano high level. Al di là delle polemiche, comunque, una cosa è certa: la Vanilla girl è davvero chic!

… Siamo d’accordo con te, a questo punto una gallery a tema è doverosa: eccola!

