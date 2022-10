Il look di Veronica Ferraro a Milano è un mix di sensualità e passione

B rillantini e animalier: la fashion blogger di The Fashion Fruit indossa un outfit che fa venire voglia di osare e sperimentare con il mix and match di texture e fantasie

La fashion blogger di The Fashion Fruit con più du 400mila follower e amica di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro, è stata di recente alla sfilata di Roberto Cavalli alla settimana della moda di Milano con un outfit davvero cool, un perfetto mix di sensualità e passione, senza risultare volgare.

Paparazzata di recente con la sua fiamma Davide Simonetta, musicista, compositore, arrangiatore e produttore, noto per essere l’ex della cantante Annalisa, Veronica è ormai una vera icona nel mondo della moda e i suoi look sono sempre i più copiati.

Animalier e brillantini: l'outfit di Veronica Ferraro

Un tubino animalier con dettagli super luccicanti sulle spalline e sullo spacco, abbinato a degli stivali a metà coscia e un trench in pelle nera over-size (da segnare: il capospalla XXL sarà must della prossima stagione!): in prima fila alla sfilata di Roberto Cavalli durante la Settimana della Moda di Milano lo scorso Settembre, Veronica Ferraro si fa notare con un look davvero audace e super sexy che mette in risalto il suo fisico.

Perfetto l'abbinamento con il makeup e l'acconciatura che sono minimal e discreti per compensare la sensualità dell'outfit. Un raccolto elegante e sobrio per i capelli biondi della fashion blogger e un makeup nude, di tendenza per la prossima stagione.

I tratti del viso di Veronica sono valorizzati da un tocco di luce grazie all'highlighter, mentre gli occhi hanno un trucco molto naturale, perfetto per far risaltare lo sguardo senza distogliere l'attenzione dal look.

La sfilata di Roberto Cavalli per la settimana della moda di Milano

La sfilata di Roberto Cavalli alla Settimana della Moda di Milano 2022 ha visto molte star e personalità del mondo della moda in prima fila, insieme alla Ferraro.

E Veronica non è stata l'unica a scegliere un outfit leopardato o animalier per il suo outfit, anzi. I look del pubblico allo show diretto da Fausto Puglisi, direttore creativo della maison, mixano stampe esotiche e richiami alla natura selvaggia.

Accanto alla blogger di The Fashion Fruit, Amanda Lear sfoggia una tunica zebrata, abbinata a décolleté rosse e occhiali da sole viola, mentre Jessica Wang indossa una catsuit zebrata con tanto di cintura in pelle nera, con ciondoli a forma di leopardo e catene. Anche il cantante Michele Bravi punta sull'animalier e indossa un completo grigio con stampa coccodrillo.

Scelte sfrontate e audaci, in perfetto stile Cavalli: ancora una volta Veronica Ferrari non ne sbaglia una e ci regala anche questa volta un look davvero cool! Adoriamo!