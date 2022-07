Veronica Ferraro e Chiara Ferragni brillano: il diamond effect è da sogno

V eronica Ferraro e Chiara Ferragni brillano: i loro look diamond effect fanno impazzire i follower sui social

Amiche fin da gli esordi, Veronica Ferraro e Chiara Ferragni sono l’emblema dell’amicizia femminile e del legame che riesce ad andare oltre i successi reciproci. Entrambe viaggiano molto per lavoro, eppure quando si rincontrano è magia: un’amicizia vera, pura e sincera che traspare in ogni scatto, storia e ideo. Le due imprenditrici digitali e icone della moda hanno incantato tutti i fan con un diamond effect da sogno. Veronica Ferraro e Chiara Ferragni insieme hanno indossato due look firmati Miu Miu con un tcocco luminoso e luccicante che rende gli outfit veri gioielli.

Veronica Ferraro indossa un completo Miu Miu in rosa: crop top con allacciatura all’ameriana abbinato a gonna midi nella medesima tonalità. I bordi di top e gonna sono sparkling per creare l’effetto diamond che ha incantato i fan. Il make up, minimal ma luminoso fa il resto puntando l’attenzione sugli occhi verdi dell’icona di stile. Ai piedi un paio di ciabattine con tacco mentre come accessorio la Ferraro ha scelto una mini bag a mezzaluna di Miu Miu in nero.

Chiara non è certo da meno e sceglie dettagli gioiello di tutto rispetto: un mini dress nero dalle linee morbide e con spalline gioiello incanta i follower. L’imprenditrice digitale, icona di stile e mamma di Leone e Vittoria ha attirato l’attenzione con un look total black impreziosito da dettagli diamond. Il diamond effect viene creato non solo con le spalline gioiello e il profilo della scollatura a barchetta ma anche sulle scarpe a punta con cinturino gioiello. A completare il tutto un paio di collant a rete.

Chiara, gioca poi con una borsa Miu Miu a mezzaluna e una cascata di bangles ma l’accessorio protagonista è sicuramente quello che indossa ai lobi: orecchini a cerchio luminosissimi che prendono il ruolo di main character anche grazie allo chignon raccolto. E per quanto riguarda il make up? Uno smokey eyes mette in risalto gli occhi mentre le labbra restano neutre.

Veronica Ferraro e Chiara Ferragni incantano ognuna con il proprio stile, mostrando come l’amicizia e le personalità diverse possano comunque trovare dei punti d’incontro per poter brillare insieme.