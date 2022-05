Il vestito a fiori di Belen Rodriguez è il capo definitivo dell’estate

I l vestito a fiori di Belen Rodriguez è il capo definitivo dell'estate da scoprire e copiare subito!

Il vestito a fiori di Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio il capo definitivo per l’estate 2022. La conduttrice argentina è pronta per affrontare la bella stagione e su Instagram ci regala un look eccezionale, perfetto per vivere con stile i primi caldi.

La mise estiva di Belen, condivisa su Instagram, è quello che ci serviva per vivere la giornata al massimo con un outfit perfetto sia per il giorno che per la sera. Il mini dress della Rodriguez è il capo che non deve mancare nell’armadio di ognuna di noi: un passpartout per sentirsi stilose in ogni occasione, seguendo l’esempio della showgirl.

Un vestito bluette, perfetto per esaltare l’abbronzatura dorata di Belen, con tanti fiorellini bianchi. La lunghezza è mini, con la gonna leggermente svasata, le bretelle sottilissime e uno scollo profondo. La Rodriguez ci insegna non solo come affrontare il caldo estivo con stile, ma anche che il detto less is more vale sempre. La showgirl infatti rinuncia a gioielli vistosi e accessori particolari, puntando sulla semplicità: bastano una mini bag black e gli occhiali da sole cat eye a darle un fascino da vera diva.

Il bello di questo capo è che si adatta a ogni occasione. Puoi sfruttarlo durante il giorno, abbinandolo a comode sneakers (meglio se bianche, che stanno bene su tutto) oppure sandali bassi con lacci alla schiava. Devi raggiungere le tue amiche per un aperitivo? Tira fuori dall’armadio sandali mules con il tacco alto oppure espadrillas con la zeppa.

Non solo: il mini dress suggerito su Instagram da Belen è l’ideale da mixare con altri capi, tessuti e colori. Sfoggialo la sera con una giacca in jeans per sentirti trendy nelle sere d’estate, abbinalo a un giubbino bianco o blu per regalare un tocco streetwear al look. L’idea in più? Un blazer dalle linee raffinate, panna, beige o bianco, per seguire il trend del momento in modo super chic. Ma anche una camicia dal taglio maschile e oversize, meglio se white.

Che tu scelga di indossare il tuo mini dress fiorato durante la giornata con le scarpe da ginnastica oppure la sera, con dei sandali alti e iper femminile, ricordati di seguire il consiglio di Belen: quando sarai stanca di aver camminato o ballato, togli le scarpe e goditi la semplicità e la freschezza di questo outfit a piedi nudi.