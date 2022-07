D ai ruggenti anni '20 al groove degli anni '70, le frange hanno attraversato i decenni e tornano a dominare per l'estate 2022

Originali, divertenti e sbarazzine: le frange sono un must della stagione non solo quando si parla di acconciatura, ma anche di stile. Dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto alla pandemia, mai come ora la moda incoraggia a sentirsi liberi e a giocare con il look, puntando su capi e accessori che spezzino la monotonia e accompagnino la ripartenza. E le frange, perennemente in movimento, ne diventano il simbolo in questa frizzantissima estate 2022.

Il “fringe trend” ha ripreso ad affacciarsi in passerella già qualche mese fa, quando alla presentazioni delle collezioni primaverili i designer hanno fatto sfilare maxi e mini dresses, bluse, gonne e soprabiti, arricchiti da frange.

Una tendenza che richiama il glamour degli anni ’20 e gli scintillanti abiti da cocktail da indossare per scatenarsi nelle danze, ma anche il “groove” degli anni ’70, con look bohémienne ispirati ai figli dei fiori: pantaloni a zampa (altro trend di stagione), camicia ricamata e gilet con le frange - tanto per fare un esempio - ma anche anche leggere giacche scamosciate con le maniche adornate da frange. E ancora, gonne stratificate che ondeggiano a ogni passo, pantaloni con orli sfrangiati, abiti effetto vedo-non vedo in cui sono proprio le frange a velare appena le gambe. Perché la bella stagione vuole leggerezza e brio: ecco una carrellata di look dedicata a tutte le “addicted” del trend, con i nostri consigli per portare i capi e gli accessori con frange senza sosta durante l'estate 2022.

Il top-imbracatura

Crredits: Getty Images

Lunghe, lunghissime... di questi tempi più le frange sono "esagerate" più ci piacciono! In questa versione scendono da un top che ricorda un'imbracatura (capo/accessorio che negli ultimi tempi è schizzato in cima alla classifica dei pezzi più cool) e arrivano sino a sfiorare il suolo. Un look originale composto da diversi strati, che contribuisce a anche a slanciare la figura.

La minigonna pop

Credits: Getty Images

Una miniskirt con frange di rafia naturale, a strisce colorate ma anche tinta unita sarà a compagna ideale dell'estate! Pronta a diventare la protagonista indiscussa di ogni look, provala con una camicia e un paio di pump o di sandali alla schiava. Il risultato sarà un look frizzante e un po' pop, perfetto per il tempo libero.

La pencil skirt “civettuola”

Credits: Getty Images

Come rendere più originale e vivace un look altrimenti molto classico composto da camicia bianca e pencil skirt nera? Con le frange, protagoniste di questa estate 2022, of course! Se la longuette è movimentata da tante frange, sarà infatti possibile abbinarla a una camicia candida sblusata in vita e a un paio di décolleté nere dal tacco affusolato. L'effetto cool ma no esagerato è garantito. Per quei giorni in cui non si può proprio mancare alla riunione, ma si è pronti a lasciarsi poi la giornata lavorativa completamente alle spalle con un aperitivo è un look assolutamente perfetto.

Ispirazione isole greche

Credits: Getty Images

Ferie estive ancora (troppo) lontane? Allora immaginiamoci su una spiaggia di Mykonos quantomeno aprendo il guardaroba: un total look bianco che fa anche risaltare - se c’è - l’abbronzatura composto da bralette, ciabattine e gonna-pareo, ovviamente adornata da frange, può svoltare la giornata. Una microbag e un bel paio di occhiali dalle lenti squadrate completano il look, insieme con un blazer oversize in tinta appoggiato sulle spalle da considerare per le giornate meno calde.

I pantaloni a zampa (e frange)

Credits: Getty Images

Minimal, ma fondamentali per vivacizzare il look: le frange sull’orlo dei pantaloni a zampa incorniciano la caviglia e consentono di sfoggiare senza problemi di lunghezze tacco, zeppa o sandali flat. Saranno un must per l'estate 2022. Oh sì, si tratta di un capo basico, ma dalle grandi potenzialità, ideale per costruire look da giorno così come da sera: top casual nel primo caso, blusa con applicazioni preziose nel secondo.

Scacchi e bon-ton

Credits: Getty Images

Crop-top e gonna midi per un look freschissimo. Le frange fanno capolino dagli orli, ombreggiando il punto vita e i polpacci, e la fantasia a scacchi lilla e bianca ricorda picnic sull’erba e aperitivi sorseggiati su un lungomare della Costa Azzurra. Cosa chiedere di più?

Il mini abito crochet

Credits: Getty Images

Maxi frange per il mini abito crochet che ricorda quelli degli anni ’20. L’avorio lo rende adatto anche al giorno, e gli accessori cavalcano il tema del contrasto: maxi cerchi dorati alle orecchie, minibag viola tra le mani. Ai piedi un paio di espadrillas con la zeppa (quelle tanto amate da Kate Middleton, per intenderci) oppure un paio di sandali nude per elevare l’outfit.

Il little black dress

Credits: Getty Images

Il tubino nero è un classico che non passa mai di moda e che non può mancare tra i pezzi chiave del guardaroba. Nulla vieta però di sperimentare un po’ con lunghezze e forme, ed è qui che entrano in gioco le frange. Sottili e leggere allungano l’orlo e rendono l’abito nero subito più originale e divertente.

L’abito a fiori

Credits: Getty Images

Se un total look dedicato alle frange non vi convince, è il momento di puntare sui dettagli: l’abito dall’orlo asimmetrico è ornato da piccole frange in tinta, un richiamo allo scialle che le ballerine di flamenco fanno roteare durante la loro danza magnetica. Sull’abito a fiori, sono perfette.

La maxi borsa con le frange

Credits: Getty Images

E parlando di dettagli, mai scordarsi gli accessori: senza di loro all’outfit mancherà sempre qualcosa. La borsa di paglia ricoperta di frange in uno dei colori di tenenza - il fucsia - è quello perfetto per sfoggiare il fringe trend senza pensare troppo agli abbinamenti.

Il sandalo colorato

Credits: Getty Images

Sandali e frange, accoppiata estiva perfetta: quest’anno a dominare è il colore, tinte vivaci e sature magari en pendant con lo smalto. Le frange sono il dettaglio che rende la calzatura estiva ancora più originale e di tendenza.