U na via di mezzo tra il pink bubble e il rosa ballerina: è Pale Rosette, il rosa romantico e funny da avere secondo Pantone! Ecco la nostra guida per usarlo all winter long

Lo diciamo da sempre: il rosa è un colore che non passa mai di moda! E infatti, stagione dopo stagione, qualche pezzo “in pink” lo inseriamo sempre con grande soddisfazione nell’armadio. È molto probabile dunque che tu ti stia chiedendo su quali sfumature di rosa puntare per l’inverno 2022!

Beh, in proposito il Pantone Color Institute non ha alcun dubbio: dopo l’energico Fuchsia Fedora c’è Pale Rosette, una nuance impalpabile e femminile, descritta come “un rosa tenero, gentile e romantico”.

Insomma, questo color-trend richiama alla mente i tutù delle ballerine e nuvole di zucchero filato, come non innamorarsene a prima vista?

Ma se da un lato viene immediatamente voglia di inserire Pale Rosette nel guardaroba, dall’altro è lecito chiedersi come sfruttare una sfumatura così delicata nella stagione invernale.

Ebbene, eccoci con la guida che ti toglierà ogni dubbio: Armocromia, consigli di stile e guida ai best-of delle collezioni in Pale Rosette per il tuo shopping ti stanno aspettando!

Pantone Pale Rosette: a chi dona secondo l’Armocromia

L’analisi di Pale Rosette dal punto di vista dell’Armocromia è in realtà abbastanza semplice. Scommettiamo che indovini facilmente a quale stagione dona di più senza difficoltà?

La nuance ha un sottotono freddo, ma le caratteristiche ancora più evidenti a prima vista sono il suo essere chiaro ed estremamente delicato.

Ebbene, mettendo insieme queste informazioni credi di essere giunta alla soluzione? Siamo certe di sì: Pale Rosette è particolarmente adatto alle appartenenti alla categoria Summer, in particolar modo alla nicchia Light (ma anche sull’Estate Assoluta è un balsamo per occhi e anima, fidati di noi!).

Insomma, se si tratta della tua palette non avere nessuna esitazione e concediti qualche pezzo in Pantone Pale Rosette, non te ne pentirai!

Lucy Boynton, Summer Light

Credits: Getty Images

Pantone Pale Rosette: come e quando utilizzarlo

Il Pale Rosette è una sfumatura girly e romantica, ma anche piuttosto sbarazzina e audace se utilizzata nella stagione fredda. La sua natura impalpabile e delicata ne suggerisce l’utilizzo su materiali come tulle, plumage, voile… e su tutto quello che svolazza con leggiadria!

Se sei a caccia di un look un po’ “ballerina” e un po’ Sex And The City dunque punta dritto su questo rosa e non fermarti. Si tratterà di un azzardo certo, ma sarà anche il più chic su cui tu abbia messo gli occhi!

Credits: Getty Images

In alternativa Pale Rosette è consigliatissimo per accessori e pezzi selezionati ad hoc (utilissimi a ravvivare qualsiasi mix and match), ma anche per capispalla sportivi e morbidi (come un bel piumino o un bomber) da utilizzare su look daily decisamente poco scontati e un po’ “funny”.

Credits: Getty Images

Pantone Pale Rosette: i color-mix

I color mix con Pale Rosette? Sono ultra-glamour!

Tralasciando infatti il classico abbinamento col nero (chicchissimo!), questo punto di rosa funziona benissimo in combo colore sfiziose e super-cute. Ad esempio, provalo con le nuance sorbetto (anche declinate in chiave neon!) oppure con il nuovissimo Pantone of the Year, il Very Peri: ti sorprenderà!

Credits: Getty Images

L’alternativa più hot che ci piace tanto poi è il Pale Rosette mixato con il rosso, un grande classico delle combinazioni cromatiche più audaci dalla personalità spiccata e che sa essere sempre molto cool. Non resterai delusa!

Credits: Getty Images

Pantone Pale Rosette: i pezzi più belli per l’inverno 2022

It’s shopping (in Pantone-trend) time! Ecco la nostra selezione in Pale Rosette: 10 pezzi dalle nuove collezioni per i tuoi look più sbarazzini e girly che ti faranno girare la testa. Qual è il tuo preferito?

1/10 Abito in tulle MARCHESA NOTTE BRIDESMAIDS

Credits: farfetch.com 2/10 Borsa MANU ATELIER

Credits: farfetch.com 3/10 Cuffietta in lana NIKE

Credits: zalando.it 4/10 Bomber H&M

Credits: hm.com 5/10 Cappotto DSQUARED2

Credits: yoox.com 6/10 Abito in plumage MONIQUE LHUILLIER

Credits: mytheresa.com 7/10 Piumino ACNE STUDIOS

Credits: mytheresa.com 8/10 Cappellino con visiera MICHAEL KORS

Credits: yoox.com 9/10 Cardigan VERO MODA

Credits: zalando.it 10/10 Camicia oversize ZARA

Credits: zara.com PREV NEXT