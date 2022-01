10 celebs pronte a diventare delle vere icone fashion nel 2022

L 'anno è appena iniziato ma possiamo già notare alcune celebrità destinate a diventare le nuove icone fashion nel 2022. Scopriamo insieme chi sono e quali sono i segreti del loro stile

Siamo solo a fine Gennaio e già si comincia a parlare degli outfit che le celebrità sfoggeranno durante questo 2022. Nonostante ci siano stati ancora pochi eventi, sui social è possibile tenere d'occhio alcune attrici, modelle e cantanti che potrebbero essere le migliori candidate a diventare delle grandi icone fashion nel 2022.

Come sempre, non mancano le grandi certezze, ovvero quelle star che ci hanno ammaliato lo scorso anno e che continueranno a stupirci nei prossimi mesi, ma si possono trovare anche delle grandi novità da non perdere di vista.

Priyanka Chopra

La bella Priyanka Chopra ci sta facendo sognare sin dalla premiere di Matrix Resurrections, dove ha sfoggiato un abito mozzafiato disegnato da Halpern. Il suo guardaroba è straordinario e vario, composto da abiti perfetti per un servizio fotografico e da outfit più tradizionali ma che non smettono mai di osare.

Da quando ha iniziato la sua carriera, Priyanka Chopra viene tenuta in considerazione dalle più importanti case di moda e si vede quanto lei si senta a suo agio in questo meraviglioso ambiente.

Deva Cassel

La splendida e promettente figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ci aveva già fatto strabuzzare gli occhi con il suo abito in pelle e ogni giorno continua a stupirci con i suoi outfit. A soli 17 anni, Deva Cassel può essere già considerata una vera icona fashion. Già l'anno scorso si era fatta notare, ma probabilmente quest'anno potrebbe avere il suo momento, grazie al suo stile ancora adolescenziale ma che non ha paura di sperimentare.

Hailey Baldwin

Una bellezza acqua e sapone in degli outfit dalle forme e dai colori audaci. La modella 22enne Hailey Baldwin, che da poco si è sposata con il cantante Justin Bieber adottandone il cognome, non ha paura di rischiare con la moda. I suoi maglioni oversize colorati e i pantaloni larghi vengono già imitati da milioni di ragazze, perché perfetti per ogni tipo di fisico. Che vi piaccia o no, lo stile di Hailey Baldwin va tenuto in grande considerazione, perché potrebbe spopolare durante questo 2022.

Zendaya

Nella vita poche cose sono certe e una di queste certezze è proprio Zendaya. È stata la regina del 2021 ma nulla le impedisce di riconfermare il titolo anche quest'anno, considerato che si sta già facendo notare in queste prime settimane del 2022. Questa giovane attrice mescola vari stili e adora creare dei mix perfetti fra moda urbana e abiti degni di un Met Gala. Chissà se quest'anno terrà sulla testa la corona di Regina del Fashion.

Zoey Deschanel

No, non siamo tornati nel 2013 quando tutte quante chiedevamo ai nostri parrucchieri di tagliarci la frangetta. Zoey Deschanel è finalmente tornata a farsi notare con i suoi abiti vintage e il suo favoloso stile Twee. I colori pastello e le stampe potrebbero tornare a farsi vedere durante il 2022 e già su Tik Tok possiamo trovare delle giovani ragazze vestite in un modo che ricorda la dolce Zoey. Iniziate a tirare fuori i vostri accessori vintage, perché potrebbero tornarvi utili.

Blake Lively

Ecco un'altra attrice che ci ha fatto innamorare di lei durante lo scorso anno e che potrebbe continuare a stupirci. Blake Lively è famosa in tutto il mondo per le sue scelte di abbigliamento, impreziosite dal suo portamento da diva. L'industria della moda la ama per il suo gusto raffinato, che però non passa mai inosservato. Non vediamo l'ora di vederla in azione durante questo scoppiettante 2022.

Gigi Hadid

Dimmi che sorella Hadid ti piace e ti dirò chi sei. Bella non è da meno, ma lo stile trendy e spigoloso di Gigi Hadid, dalle forme decise e dai colori meravigliosi, sta avendo un enorme impatto sul mondo della moda.

La supermodella non ha paura di mostrare dei look audaci che mettono in risalto le sue curve e per questo motivo il mondo ne rimane affascinato. Le giovani ragazze rimangono stregate dai suoi outfit e fanno di tutto per imitarli.

Jennifer Lopez

Da qualche tempo, Jennifer Lopez sembra stia vivendo un nuovo periodo d'oro. Sta lavorando sul grande schermo, le sue hit continuano a spopolare e i suoi outfit fanno ancora rimanere tutti a bocca aperta. I toni caldi dei suoi vestiti si uniscono alle giacche di pelle molto rock, osando sempre più anche a costo di scandalizzare chi la guarda.

Sul suo Instagram si diverte a provare ogni tipo di outfit, chiedendo anche consigli direttamente ai suoi followers. Considerato tutto ciò, possiamo dire che la star dal sangue portoricano ha tutte le carte in regola per poter diventare una delle icone fashion nel 2022.

Ashley Roberts

Rimaniamo nel mondo della musica e parliamo della bionda Ashley Roberts e degli abiti che sfoggia con fierezza sui social. Il suo stile variegato si sta facendo notare, grazie ai suoi abiti minimal che fanno da contraltare a bomber oversize e giacche rosa shocking. Non perdete di vista la cara Ashley perché potrebbe regalare tante sorprese, magari diventando un'icona fashion nel 2022 grazie ai suoi outfit.

Margaret Qualley

La giovane attrice Margaret Qualley si stava già facendo notare verso la fine del 2021, con il suo stile androgino e rock, ma potrebbe continuare a colpirci nei prossimi mesi. Ha raggiunto la notorietà con la serie tv Maid, facendo affezionare a lei tantissime ragazze che si sono riconosciute nella sua bellezza semplice e discreta. Margaret ama sperimentare con i suoi look, che passano dallo stile contemporaneo degno di Lotta Volkova ai più noti abiti di alta moda. Non perdiamo d'occhio Margaret Qualley perché potrebbe davvero stupirci