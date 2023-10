S tar della musica e del cinema arruolate da grandi brand come testimonial e ambassador, l'imminente ritorno di Phoebe Philo e l'asta Disney: focus sulle fashion news della settimana!

Curiosi di conoscere le fashion news della settimana? Sono stati giorni intensi: Chloé ha reso noto il nome della nuova direttrice creativa, Gucci quello della nuova ambassador. Chanel ha arruolato la nipote di Elvis Presley, talentuosa come il nonno, mentre Versace punta su due star per la campagna di Versace Icons. Finalmente sappiamo quando Phoebe Philo lancerà ufficialmente la collezione, che segna il suo ritorno in campo; nell'attesa, c'è l'asta Disney: un'occasione per portare a casa un pezzo unico e iconico. Approfondiamo!

Chemena Kamali alla direzione creativa di Chloé

Quella mandata in passerella per la New York Fashion Week PE 2024 è stata l’ultima collezione firmata da Gabriela Hearst per Chloé. A distanza di pochi giorni, la maison francese ha svelato il nome del nuovo direttore creativo: Chemena Kamali.

La stilista tedesca ha cominciato la sua carriera proprio da Chloé, nella squadra capitanata da Phoebe Philo. Poi ha lavorato per Alberta Ferretti e Strenesse a Milano, dal 2013 al 2016 è stata design director di Clare Waight Keller e negli ultimi anni ha ricoperto la carica di direttore del design del prêt-à-porter femminile di Anthony Vaccarello da Saint Laurent. Adesso, la nuova e gratificante prova. La sua prima collezione per Chloé sarà presentata proprio a Parigi nel gennaio 2024.

Davika Hoorne è la nuova ambassador di Gucci

L’attrice thailandese Davika Hoorne è stata arruolata come nuova ambassador di Gucci e Gucci Beauty, a meno di una settimana di distanza dalla nomina della collega Gyuyoung Park nel ruolo di global brand ambassador. Gucci ha scelto dunque due star dell’Estremo Oriente, veicolando così importanti messaggi di inclusione e valorizzando l’ecletticità dei nuovi talenti.

Davika è infatti un’artista molto versatile, lavora con successo sia per il cinema che per la tv e ha saputo conquistare il pubblico internazionale. D’altra parte, ha già all’attivo diverse collaborazioni con Gucci e ha partecipato a numerosi quanto prestigiosi eventi. Sfilando più volte per il brand, anche. “Ammiro – ha detto - il modo in cui Gucci consente alle persone di esprimere liberamente e chiaramente la propria autenticità”.

Chanel to Wear SS24: la testimonial è Riley Keough

Proseguiamo con le fashion news della settimana. Non una figlia, bensì una nipote d’arte: il nonno di Riley Keough è Elvis Presley. E Chanel ha scelto proprio lei come brand ambassador per la campagna della collezione Ready to Wear SS24 di Virginie Viard. C’è però da specificare – ed è una cosa importante – che a prescindere dall’iconico parante Riley ha talento da vendere e l’ha già ampiamente dimostrato.

Giovanissima ha iniziato la carriera di modella, per poi virare verso il cinema e la tv. Ha recitato in decine di pellicole e serie di successo, nel 2022 ha debuttato come regista ed è anche produttrice. Lunghi capelli ramati, lineamenti perfetti, uno stile chic&glam, Riley incarna alla perfezione la donna Chanel.

Disney Create 100: all’asta pezzi unici di LouBoutin, Schiaparelli e altri grandi brand

La catsuit indossata da Beyoncé nel visual album Black Is King, ma anche i magnifici sandali di The Sea Queen Shoe di Christian Louboutin, la giacca college Disney x TH di Tommy Hilfiger, la felpa Disney Mickey Mouse (pezzo d’archivio) di Marc Jacobs e tanti altri pezzi a prova di fashionista. L’asta mondiale Create 100, che s’inserisce nei festeggiamenti per il centesimo anniversario di Disney, è davvero come un giro in un magnifico luna park; c’è di tutto e tutto è riconducibile a nomi di prestigio. Che, naturalmente, non riguardano solo l’universo moda.

L’asta resterà attiva in 18 Paesi fino al 30 ottobre, doveroso ricordare che i ricavi saranno devoluti al partner di beneficenza Disney Make-A-Wish.

Courtesy of press office 1/3 Giacca college Disney x TH di Tommy Hilfiger Courtesy of press office 2/3 Felpa Disney Mickey Mouse di Marc Jacobs Courtesy of press office 3/3 Sandali di The Sea Queen Shoe di Christian Louboutin PREV NEXT

Anne Hathaway e Chris Lee protagonisti della campagna Versace Icons

Le fashion news della settimana ci portano anche da Versace, che ha lanciato la campagna per presentare il nuovo capitolo della collezione Versace Icons. Protagonisti, l’attrice Anne Hathaway e la cantante Chris Lee, immortalata dai fotografi Mert & Marcus.

La linea è composta da wardrobe essentials dedicati alla donna Versace e resi immediatamente riconoscibili dagli storici simboli ma anche dal tipico design del marchio. Troviamo infatti la silhouette a clessidra, il bustier, l’hardware Medusa '95, gli accessori in pelle Greca Goddess con l’hardware Greca in metallo color oro. E ancora, la silhouette Versace hourglass con spalla dritta, capi in denim, trench sartoriali con bottoni dorati, top e camicie.

Phoebe Philo: resa nota (finalmente) la data del debutto

Siamo giunti all'ultima delle fashion news settimanali. Phoebe Philo sta per tornare con il suo brand, le aspettative sono alle stelle ed evidentemente la strategia è quella di portare al massimo anche la curiosità. Perché si sa poco, e quel poco viene disseminato con parsimonia estrema. Tutto perfettamente in linea con la personalità della Philo. Comunque sia, finalmente sappiamo la data del debutto: è fissato per il prossimo 30 ottobre.

A partire da quel giorno, la collezione della designer brittanica sarà disponibile sulla piattaforma phoebephilo.com. Dovrebbe comprendere – non c’è certezza, ovvio! – non solo capi di abbigliamento ma anche accessori. Scarpe, occhiali, gioielli. In tutto, si tratterà di circa 150 prodotti.