Ci sono amori che ci hanno fatto sognare, coppie di vere e proprie "divinità" discese sul Pianeta Terra per dimostrarci cosa significhi "bellezza". Anche se molte di queste sono scoppiate (sì, tipo i Brangelina), c'è qualcosa che resterà per sempre impressa nella nostra memoria: i loro look di coppia più iconici e straordinari (anche discutibili). Eccone una carrellata per rinfrescarci la memoria.

Victoria e David Beckham

Se c'è una coppia ci celebrities che ci ha fatto (e continua a farci) sognare sono i Beckham. Lei (ormai ex) Spice Girls, lui (ex) calciatore: insomma, basterebbe già questo per spiegare a cosa si deve la loro assoluta perfezione. E se vogliamo aggiungere motivi a questo indiscusso amore nei loro confronti, non possiamo che citare i loro iconici look di coppia che nel tempo hanno davvero fatto la storia.

Specialmente nei primi anni della loro relazione, Victoria e David Beckham sono stati tra i fautori del matchy-matchy, ovvero l'arte di vestirsi in coordinato e spesso perfino con lo stesso identico outfit. Non sempre le loro scelte sono state proprio "eleganti", come nel caso delle tute di pelle in stile biker che hanno indossato al Versace Club Gala Party nel lontano 1999, ma dobbiamo ammettere che ancora oggi ce ne ricordiamo benissimo.

Britney Spears e Justin Timberlake

Se il look dei Beckham ti è sembrato un tantino "esagerato", ammira questo tripudio di denim. Erano i tempo d'oro di Britney Spears quando diventò la "fidanzatina d'America" sfornando un successo dietro l'altro. Iconica, non c'è dubbio. E lo è stata ancor di più quando faceva coppia con quel giovanissimo Justin Bieber di cui tutte negli anni Novanta erano strainnamorate.

Jennifer Lopez e P.Diddy

Se c'è una coppia che ha sfornato un look iconico dietro l'altro è stata quella formata dalla assolutamente-divina Jennifer Lopez e dal rapper P.Diddy (che allora si faceva chiamare Puff Daddy). È proprio al suo fianco che J.Lo ha sfoggiato per la prima volta, in occasione dei Grammy del 2000, quell'abito verde super sexy e dalla scollatura vertiginosa che tutte le abbiamo invidiato (e che ha riproposto di recente), ma quanto a look di coppia non li batte nessuno.

Un esempio? Nel 2000 si presentarono alla cerimonia di premiazione degli MTV Video Music Awards con due outfit en pendant: lei con pantaloni rigorosamente a vita bassa e crop top total white, lui con una T-shirt oversize (ovviamente bianca) tipicamente rapper style. Il tocco di classe da ghetto girl? La bandana e gli immancabili orecchini a cerchio.

Beyoncé e Jay-Z

Stanno insieme da un milione di anni e non hanno mai perso fascino. Sono belli, innamoratissimi, talentuosi, ricchissimi e sì, anche a Beyoncé e Jay-Z i look di coppia sono sempre piaciuti al punto da diventare tra i più iconici che esistano. Il red carpet degli MTV Video Music Awards nel 2004 è stato il loro debutto ufficiale come coppia e sì, è una delle cose più incredibili che vedrai oggi.

Lui in un elegante completo color panna, con uno stilosissimo cappello e gli immancabili occhiali da sole. Lei beh, che sia divina lo sappiamo ma è bene ribadirlo: shorts e giacca dorati con inserti brillanti, sandali dello stesso colore e chioma da leonessa degna di Diana Ross. Stupenda!

Angelina Jolie e Brad Pitt

Mamma mia quanto ci hanno fatto penare i Brangelina. La loro è stata una delle love story più intense di Hollywood ma (ahi noi) è finita in modo piuttosto burrascoso. Quel che ne resta è la consapevolezza di aver visto una coppia di D-I-V-I-N-I-T-À scendere dall'Olimpo per mostrarci cosa vuol dire "essere perfetti".

Tra i look più iconici della coppia (e ne potremmo elencare decine) c'è sicuramente quello che Angelina Jolie e Brad Pitt hanno scelto per i BAFTA del 2014. Era l'anno di Mr. & Mrs. Smith ed erano più belli che mai con gli smoking abbinati. Valentino per l'attore, Yves Saint Laurent per la Jolie che ha lasciato il papillon slacciato per rendere l'outfit meno formale.

Jada Pinkett-Smith e Will Smith

Con Jada Pinkett-Smith e consorte arriviamo alle vette più alte dei look di coppia, anzi di quelli "formato famiglia". I due attori hanno sempre adorato indossare completi e mise en pendant, spesso modelli simili ma declinati al maschile e al femminile (e per questo non smetteremo mai di ringraziarli). Lo facevano quando erano una giovane coppia e continuano a farlo anche oggi con i pargoli al seguito.

Sceglierne uno solo è praticamente impossibile, perché sono uno più bello e geniale dell'altro, ma se proprio dobbiamo eccoti servita: nel 1997 Jada e Will si presentarono insieme al figlio Trey (l'altro bimbo è un nipote) alla premiere di Men in Black proprio come i personaggi del film.

Kim Kardashian e Kanye West

Anche tra Kim Kardashian e Kanye West (che ora si fa chiamare Ye) è finita, ma resteranno per sempre impressi nella nostra mente i loro look di coppia che non sono soltanto iconici, ma unici nel loro genere. Siamo abituate a vedere la prorompente Kim in mise succinte e che ne esaltano le forme, eppure vederla in quel completo così "castigato" alla sfilata di Givenchy della Paris Fashion Week 2013 è un'immagine stupenda.

A dare valore aggiunto un outfit di per sé "sconvolgente" e insolito, l'accoppiata con un Kanye West quasi angelico in un completo total white sobrio ed elegante. Bellissimi, senza dubbio.

Megan Fox e Machine Gun Kelly

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono una delle coppie più stratosferiche degli ultimi tempi, ma non hanno assolutamente nulla da invidiare a quelle "storiche" in fatto di look. Freschi di proposta di nozze (con un anello di fidanzamento che fa letteralmente andare in fibrillazione), questi due giovani ci fanno sognare a ogni red carpet.

Gli outfit non sono mai lasciati al caso ed entrambi indossano sempre dei dettagli che rimandano al look dell'altro. Proprio come hanno fatto in occasione degli iHeartRadio Music Awards 2021, quando il musicista ha sfoggiato un completo super alternative tutto dorato abbinato a calzini bianchi e rosa, nella stessa tonalità della tuta aderente di Megan. Meritano un dieci e lode!

Rihanna e ASAP Rocky

Il Met Gala ci dona sempre grandi emozioni perché è l'occasione più ghiotta per le celebs per sfoggiare look indimenticabili. A detenere lo scettro dell'edizione 2021 sono Rihanna e ASAP Rocky, una delle coppie più chiacchierate e ammirate del momento. Come dimenticare l'immagine del rapper avvolto nella trapunta colorata di ERL al fianco di una Rihanna super dark, con l'abito-cappotto di Balenciaga abbinato al berretto ton sur ton con copricapo di cristallo.

Sonny e Cher

Facciamo un balzo indietro nel tempo fino ai ridenti anni Sessanta e Settanta (e per un'ottima ragione). Sì, perché tra i look di coppia più iconici di sempre ci sono quelli di Sonny e Cher, il duo vocale per eccellenza ed emblema della moda di quell'epoca. Anzi, possiamo azzardare che proprio loro siano stati gli "inventori" dei look di coppia sui red carpet come sul palcoscenico e potremmo portare mille esempi per rendere l'idea.

I due artisti adoravano vestire con colori abbinati, scegliendo modelli simili e mai banali. Una delle immagini più iconiche di sempre è quella che li immortala (bellissimi ed elegantissimi) agli Academy Awards del 1973. Sonny con uno smoking sobrio e chic e gli immancabili baffoni molto anni Settanta e lei, la divina e immortale Cher, con il due pezzi d'oro appositamente disegnato per lei da Bob Mackie.