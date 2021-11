T remate, tremate, i look vip di Halloween sono tornati! Da una sanguinaria Heidi Klum a una Chiara Ferragni classica ma sempre d'effetto, ecco una carrellata di outfit horror tutti da copiare!

Zucche, ragnatele, fantasmi e.... costumi scintillanti! Anche quest'anno i look vip di Halloween brillano sui nostri feed di Instagram, mostrandoci gli alter ego dark dei personaggi che amiamo seguire.

Ce n'è davvero per tutti i gusti: dalle classiche streghette, semplici ma d'effetto, ai più elaborati tributi ai personaggi di serie tv, film, e fumetti. Pronte ad ammirare questo turbinare oscuro di freak and chic? Cominciamo!

Heidi Klum

Supermodella, ma anche e soprattutto donna d'ingegno e tripudio di creatività: da Heidi Klum non ci si poteva di certo aspettare un solo look! Per la notte di Halloween ha creato #HeidiHalloween, girando delle clip con outfit da brivido tratti dagli horror classici immancabili nella notte di Halloween.

Da La Casa a L'Esorcista passando per Non aprite quella porta, la Klum ha voluto andare oltre al classico sfoggio del costume: già certa di primeggiare e di essere un'icona, ha giocato tutto sul set, divertendosi. E non è questo il senso di una serata da brividi come quella del 31 ottobre?

Hailey e Justin Bieber

Sempre sotto i riflettori, Hailey e Justin Bieber hanno deciso, anche quest'anno, di stupire i fan. Insieme, hanno optato per un travestimento a tema animale: sexy gatta lei, sorprendente orsetto tenerone lui.

Hailey, però, non si è fermata qui: ha anche sfoggiato un travestimento mozzafiato, omaggiando nientemeno che Britney Spears.

La modella si è vestita come la Spears nell'iconico video Ops, I did it again e l'ha anche taggata su Instagram, sottolineando che il primo concerto cui è andata era proprio il suo.

Reese Whiterspoon

Travestimento a dir poco geniale per Reese Whiterspoon! L'attrice ha deciso di non interpretare semplicemente un personaggio, ma di omaggiare un intero film: Gli uccelli di Alfred Hitchcock.

Il taglio del tailleur e il colore dei capelli, invece, sono un tributo a Tippi Hedren, protagonista del film in questione. Geniale!

Madelaine Petsch e Camila Mendes

Due icone, due giovanissime attrici, due straordinarie interpreti. E anche due buone amiche che si sono ritrovate per la notte di Halloween e hanno deciso di sfoggiare un look interpretato a un iconico cartone animato che dalla fine degli anni Sessanta a oggi sembra non essere invecchiato: Scooby Doo.

Mentre Camila ha indossato gli abiti di Velma, Madelaine si è travestita da Daphne. Insieme sono a dir poco bellissime. E super originali!

Lizzo

Si batte per la body positive, ci invita ad amarci sempre di più e ad andare d'accordo con le nostre forme: Lizzo è una rapper e, più in generale, un'artista, con i controfiocchi. E non le manca neanche il senso dell'umorismo: non a caso, si è travestita da Baby Yoda.

Fan scatenata della saga di Star Wars e di The Mandalorian, Lizzo ha scherzato dicendo che per una notte, Baby Yoda avrebbe conquistato Hollywood. E che, visto l'andazzo, non avrebbe ricordato nulla.

Naomi Watts

Diva fino al midollo! Naomi Watts ha deciso di interpretare, per questo Halloween, una Marylin ricoperta di sangue, appena tornata dalla morte. Inquietante? Forse un pizzico, ma diciamolo pure: se lo può permettere! La notizia, però, è che come la Klum, non si è limitata a una sola scelta.

D'altronde per lei il 31 ottobre è anche e soprattutto un'occasione per stare in famiglia e giocare un po' con i figli Samuel e Alexander, dunque ha anche giocato con parrucche e costumi per fare un po' di scena.

Inoltre, curiosando nelle sue stories, è possibile vederla vestita da... zebra. Cosa c'è di horror in una zebra? Nulla, ma lei è Naomi Watts. Chi volete che la contraddica?

Kylie Jenner

Non rinuncia certo alla sensualità, Kylie Jenner, né tantomeno agli affari. L'imprenditrice ha infatti lanciato, proprio per Halloween, una collezione ad hoc per la sua linea di cosmetici. E per presentarla, ha sfoggiato due look: il primo è una reinterpretazione al femminile di Freddy Kruger, protagonista del grande classico horror Nightmare.

Il secondo è sicuramente d'effetto, anche se non è precisamente copiabile: Kylie, nuda, si è fatta ricoprire di sangue finto.

Sexy senza dubbio, ma più adatto a un set che a un party, vero?

Kourtney Kardashian

Scelta musicale, invece, per la sorella Kourtney Kardashian che insieme al fidanzato Travis Baker ha deciso di omaggiare una delle coppie più tormentate degli anni Settanta: Sid Vicious e Nancy Spungen

Parrucca bionda, pelle e maglia a rete, Kourtney ha voluto omaggiare le due icone punk e c'è riuscita alla grande. Particolare il dettaglio delle manette, che sottolinea l'impossibilità di uscire da quella che per Sid e Nancy fu una storia tossica, di morte e desolazione.

Ma d'altronde, i dettagli sono proprio il punto forte della Kardashian: basta dare un'occhiata a come ha decorato la sua casa per rendersene conto.

Opulenta e spaventosa, la casa è stata teatro di un party privatissimo. Dove, ovviamente, non potevano mancare le sorelle.

Kim Kardashian

Non potevamo non parlare anche di lei. Volete sapere come si è vestita Kim Kardashian nel giorno di Halloween? In realtà non si è sforzata più di tanto, perché ha sfoggiato un look già visto in un'altra occasione e che ha anche fatto discutere: quello del Met Gala 2021.

Kim Kardashian al MET GALA 2021

Come si evince dalle stories di Kim, l'imprenditrice, in compagnia di Pete Davidson (sua nuova fiamma) si è recata al parco dei divertimenti Knott's Scary Farm di Buena Park indossando il misterioso abito total black firmato da Demna Gvasalia.

Jamie Lee Curtis

Impegnata nella promozione del film Halloween Kills, Jamie Lee Curtis ha condiviso diverse stories a tema horror mostrandosi impegnata sul set, ricoperta di sangue e attrezzata di coltelli e armi d'ogni genere.

Il più grande regalo che ha fatto ai suoi fan, però, è un carosello dei suoi look più iconici di Halloween nel corso degli anni: tutti diversi, tutti peculiari come lei!

Dalla versione Power Ranger a quella cheerleader, passando per la classica strega con il cappello a punta, Jamie ha sempre stupito tutti per Halloween. D'altro canto da lei, che gli horror li conosce a menadito, non ci si poteva aspettare di meno.

Chiara Ferragni

Una famiglia davvero da brivido: tra i look vip di Halloween più belli di quest'anno non potevano mancare Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, trasformatisi ne La Famiglia Addams.

Stupenda lei nei panni di una Morticia super sexy, iconico lui in completo, degno Gomez con tanto di sigaro, ma la palma di più belli va in assoluto ai bimbi, splendenti e sorridenti reinterpretazioni di Pubert e Mercoledì. Chapeau!

Valentina Ferragni

Anche Valentina Ferragni ha optato per un grande classico, seppur non dell'horror: insieme al fidanzato Luca Vezil ha omaggiato nientemeno che Pulp Fiction.

Incantevole Mia Wallace lei, perfetto Vincent Vega lui, i due hanno ballato sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry. Iconici!

Diletta Leotta

Una strega, una divinità dark: Diletta Leotta ha incantato i suoi follower (e non solo) indossando un look di Halloween mozzafiato. Scollo a cuore corto, forme ben in vista, punto vita stretto e linea sinuosa, l'abito che ha scelto sembrava quasi disegnato su di lei.

A completare la mise delle balze e delle lunghe piume nere, quasi a simulare degli artigli, posizionate sia in vita che sul collo, e una collana con enormi pietre, anch'esse nere. Una sensualissima witch.

Federica Pellegrini

Che momento d'oro per Federica Pellegrini! Icona indiscussa del nuoto, ha ufficializzato la sua unione con il coach e supporter Matteo Giunta e ha annunciato, con enorme gioia, che convoleranno presto a nozze.

D'altronde, vedendoli insieme si capisce che l'amore non manca: amano competere, vincere e giocare insieme. E l'hanno fatto anche in occasione della festa più da brivido dell'anno, meritandosi un posto di tutto rispetto tra i look vip di Halloween da copiare.

La coppia ha interpretato Joker e Harley Quinn, iconici nemici di Batman, nella versione del film Suicide Squad. E, diciamolo pure: erano bellissimi!

Tiziano Ferro

Vi mancava il look vip di Halloween ispirato alle serie tv? Eccovi servite, con un meraviglioso Tiziano Ferro che indossa la tuta rossa de La Casa di Carta. E che approfitta di questa spettrale festività per lanciare un messaggio davvero importante.

«Mai costume di Halloween fu più azzeccato. Al termine di questa settimana di celebrazioni bellissime per i “nostri” XX anni ma anche di grande dolore e frustrazione, è il caso di dire: non sottovalutate “La Resistenza”», ha scritto Tiziano. Un riferimento a quanto accaduto al ddl Zan e alla voglia di battersi ancora per i diritti LGBTQIA+.

Caterina Balivo

Ha scelto la Calaca, Caterina Balivo, rispettando in pieno la tradizione sudamericana legata al giorno di Halloween e al successivo Dia de los Muertos.

Ospite dell'amica stilista Michela Bertello a Dubai, la conduttrice ha indossato un costume ad hoc, accompagnato da una coloratissima corona di fiori.

Aurora Ramazzotti

Semplicemente divina: un po' sposa di Dracula (interpretato dal fidanzato Goffredo Cerza), un po' creatura della notte, Aurora Ramazzotti ha sfoggiato un look rosso fuoco, da fare girare la testa.

Capelli sciolti e morbidi abbinati a un abito in pelle con scollo a cuore, dalla forma vagamente a sirena, con gonna che si apre, morbida, e si ferma poco sopra la caviglia: Aurora è uno degli esseri degli inferi più belli dell'anno!

Belen Rodriguez

Donna, conduttrice, ma anche e soprattutto mamma: Belen Rodriguez ha festeggiato Halloween insieme a Santiago e a Luna Marì e si è truccata proprio per loro.

Anche se la mise non si vede più di tanto non potevamo non includerla nei look vip di Halloween più belli: con il viso truccato da gatta e il dolce abbraccio a Santiago, Belen ci ha regalato uno scatto inverosimilmente tenero.

Melissa Satta

Una strega super moderna! Melissa Satta ha puntato tutto su un semplicissimo cappello da strega, unito a un make up da brivido, per il suo Halloween.

Poi, ha indossato un semplice maglione, un paio di jeans, un giubbetto e degli stivali in camoscio. Si è impegnata poco? No, ha semplicemente dimostrato che per essere streghe, in fondo, basta la magia che abbiamo dentro!

Alessia Mancini

Che trionfo di zucche! Alessia Mancini adora Halloween e non manca di dimostrarlo! L'ex letterina, ora conduttrice e attrice, ha sfoggiato un costume che, giocando con le trasparenze, tatua interamente il suo corpo in stile old school.

Ciliegina sulla torta è il make up che gioca sui toni del nero e del viola. Da copiare? Assolutamente sì!

Uno sguardo al passato

I look vip di Halloween sono da sempre uno spunto: di anno in anno abbiamo assistito allo sfoggio di veri e propri capolavori. Basti pensare, per esempio, a Sophie Turner e Joe Jonas nei panni di Gomez e Morticia o a Anne Hathaway travestita da Cleopatra.

E ancora, chi ha detto che una tartaruga ninja non possa essere sexy? Basta guardare Rihanna per ricredersi. E voi? In cosa vi siete trasformate quest'anno?