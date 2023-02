D opo New York e Londra, si torna in Italia. Riflettori accesi sul capoluogo lombardo, che per 7 giorni diventa il cuore pulsante dell'universo fashion. Ecco la nostra selezione dei fashion shows più coinvolgenti.

Dopo New York e Londra, si torna a casa: tocca alla Milano Fashion Week A/I 2023 2024. Il made in Italy diventa protagonista assoluto, tra big e astri nascenti. Chi vive nel capoluogo lombardo o lì approda per l’occasione, lo sa bene: l’intera città è in fermento. Il calendario è fitto, anzi fittissimo: alle 59 sfilate (di cui 54 fisiche e 5 digitali) si affiancano decine di altri eventi. Per 7 giorni la moda si respira, si vede, si tocca. Noi, ovviamente, ci concentreremo sui fashion shows. Sarà un bel vedere, ne siamo certi.

Tra gli appuntamenti più attesi, quello con Bottega Veneta: è la terza sfilata del direttore creativo Matthieu Blazy, naturale chiedersi se eguaglierà il successo delle prime due. Maximilian Davis, Marco De Vincenzo e Filippo Grazioli, invece, sono alla loro seconda collezione rispettivamente per Ferragamo, Etro e Missoni; anche in questo caso la curiosità lievita.

Dopo qualche stagione, torna in scena Iceberg. Grande assente alla MFW 2023 è Versace, che ha scelto di presentare la collezione Autunno/Inverno 2023 2024 in quel di Los Angeles. La mancanza si sentirà. Gucci porterà in passerella creazioni firmate dall’ufficio stile; l’addio di Alessandro Michele è cosa nota a tutti, la maison ha ufficializzato l’ingaggio di Sabato De Sarno ma dovremo attendere la prossima collezione prima di ammirare il suo lavoro. Tra gli altri big, confermata la presenza di Max Mara, Prada, Giorgio Armani, Fendi, Alberta Ferretti. E ancora Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana, Moschino.

Ma alla MFW ci sarà ampio spazio, come dicevamo, anche per i designer in ascesa. Tra i debutti più attesi, quello di Tomo Koizumi supportato da Dolce&Gabbana e del marchio toscano Avavav. Milano è in fermento, sì. Secondo Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda, “potrebbe essere un anno record per l’Italia”. Sembra impossibile, del resto, non farsi travolgere da questa long wave di creatività. Come impossibile era rinunciare alla nostra selezione delle sfilate più belle, giorno per giorno. Eccola, dunque, con il nostro racconto day by day!

Fendi

Minimalismo e sperimentazione: questi i principali ingredienti della collezione disegnata per Fendi da Kim Jones, che ancora una volta ha trovato in Delfina Delettrez Fendi la sua musa perfetta. Lo stilista attinge all’archivio della maison per reinterpretare i classici sartoriali; alleggerisce le forme, crea affascinanti (a)simmetrie e gioca con le sovrapposizioni, abbinando gonne e pantaloni e suggerendo di usare i cardigan come sciarpe/stole. Propone silhouette morbide e fluide e, d’altra parte, le sottolinea con linee sinuose. Esprime anche concreta approvazione per alcune tra le più forti tendenze del momento: cut out, color block, pelle.

IMAXtree 1/5 Abito lungo color block con cut out (FENDI) IMAXtree 2/5 Total white: pantaloni, gonna a pieghe, top e cardigan (FENDI) IMAXtree 3/5 Tubino in pelle nera e stivali cuissardes con dettagli cut out (FENDI) IMAXtree 4/5 Total grey: pantaloni, gonna e pieghe e gilet-giacca con ampi cut out (FENDI) IMAXtree 5/5 Pantaloni peplo e maglia second skin a maniche lunghe (FENDI) PREV NEXT

Alberta Ferretti

Per la sua collezione Autunno Inverno 2023 2024, Alberta Ferretti manda in scena una femme fatale di gran classe, che parla di sé attraverso i suoi abiti. Che svela ma non troppo, intriga e seduce nel segno del mistero. Ipnotica. Una donna che veste di grigio, nero, bordeaux o di colori che richiamano la terra. Non c’è spazio per la tonalità più accese, fatta eccezione per il rosso che fa rima con passione. C’è posto, invece, per grandi classici come il cappotto sartoriale, le giacche doppiopetto, gli slip dress. Gradualmente l’impronta androgina lascia il posto a una sensualità più esigente, fatta di ardite trasparenze, profonde scollature, orli ridotti ai minimi termini. La stilista usa con maestria le più diverse materie prime: velluto, tulle, chiffon, faux fur, pelle, pizzi. E la sua dark lady catalizza l’attenzione.

IMAXtree 1/5 Long dress senza spalline con corpetto sagomato (ALBERTA FERRETTI) IMAXtree 2/5 Cappotto in velluto grigio argento (ALBERTA FERRETTI) IMAXtree 3/5 Top nero a maglie larghe e pantaloni in pelle a vita bassa (ALBERTA FERRETTI) IMAXtree 4/5 Cappotto nero e bordeaux effetto tie dye e pantaloni en pendant (ALBERTA FERRETTI) IMAXtree 5/5 Abito nero vedo-non-vedo con inserti in pizzo (ALBERTA FERRETTI) PREV NEXT

N° 21

Non poteva mancare alla Milano Fashion Week A/I 2023 2024 Alessandro Dell’Acqua, che per il suo brand N°21 si è lasciato ispirare da due icone, protagoniste del cinema anni 'Sessanta'60: Monica Vitti e Jeanne Moreau. La notte e Deserto rosso, per essere ancora più precisi, sono i film che hanno fatto da input creativo. Le due attrici diventano quindi anche simbolo di una sensualità che finalmente “esplode”, dell’erotismo, di un nuovo senso d’indipendenza che mira a scardinare quei cliché tanto cari alla mentalità provinciale e alla media borghesia.

Naturalmente, Dell’Acqua attualizza queste figure e il suddetto spirito, anzi: vuole sottolineare che non sono tanto distanti dai nostri tempi. Che le esigenze, per certi versi, sono le stesse. E dunque in passerella appaiono outfit che valorizzano il corpo e il suo linguaggio, sofisticati e seducenti. La ribellione sta nei dettagli, che così diventano metafore: spalline che scendono, mix materici, abbinamenti cromatici che sembrano casuali. Abbottonature imprecise, lingerie a vista, stratificazioni. Cappotti messi al contrario e/o dotati di zip sul dorso. Non mancano le trasparenze e neppure le pellicce eco-friendly.

IMAXtree 1/5 Cappotto color cammello (N°21) IMAXtree 2/5 Abito gold con lingerie a vista (N°21) IMAXtree 3/5 Mididress nero con spalline e gonna in ecopelliccia effetto piuma (N°21) IMAXtree 4/5 Gonna nera midi e blusa in chiffons (N°21) IMAXtree 5/5 Completo giacca cropped e gonna midi a vita bassa (N°21) PREV NEXT

Etro

L’aspettavamo, Marco De Vincenzo. Ed ecco la sua seconda collezione per Etro: materia e colore passano in primo piano, la combo trova un’affascinante espressione nei maxi scialli che sono – evidentemente – il pezzo forte. De Vincenzo sfida la tendenza che impone tessuti lievi anche in inverno e ci invita invece a cercare il calore. Coprirci bene. Anche con maxi pullover con grosse frange; con giacche, cappotti e gilet oversize in lana. Le vivaci nuance sono ulteriormente esaltate da fantasie check e tartan, il mood è allegro e coinvolgente. Ma poi si fa più intrigante, perché proprio i pesanti capospalla rivelano stoffe impalpabili, scollature profonde, trasparenze. Il giovane stilista propone anche una sua interpretazione dello stile vittoriano: gonne con balze, colletti chiusi da vistosi fiocchi. Pizzi, merletti e bustini. Altri elementi che caratterizzano la collezione sono le stampe Paisley, i pois e gli stivali cuissardes con plateau.

IMAXtree 1/5 Maxi scialle, pullover oversize con frange e cuissardes con plateau (ETRO) IMAXtree 2/5 Pantaloni in velluto a costine, giacca di pelle con ricami floreali e camicia a pois con fiocco (ETRO) IMAXtree 3/5 Maxi cardigan e abito lungo con gonna a balze e stampa Paisley (ETRO) IMAXtree 4/5 Abito nero in pizzo e tulle (ETRO) IMAXtree 5/5 Maxi cappotto in lana e abito crochet (ETRO) PREV NEXT