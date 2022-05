L o stile di Stella Maxwell, la modella di Victoria's Secret che ha conquistato le passerelle (e non solo) con il suo stile inconfondibile

Per diventare un angelo di Victoria’s Secret non basta la bellezza, serve anche un certo stile. Quello che ha Stella Maxwell, top model di successo con grande carattere e personalità.

I suoi look sono sempre ricercati e il suo stile è…camaleontico! Stella infatti è impeccabile sa con outfit sportivi che con look più eleganti. Sul tappeto rosso o fra le strade di Los Angeles, la Maxwell è sempre splendida.

Il segreto della sua silhouette? Il Bikram yoga, una disciplina molto simile allo yoga che viene praticata in ambienti con una temperatura di 40 gradi. “Il livello di resistenza può variare – ha raccontato -. Ma il Bikram yoga ti permette di avere molto più controllo. Se non vuoi fare Bikram, forse una buona idea è fare yoga normale a temperatura ambiente. Lo Yoga Flow è divertente, perché c’è musica. Lo considero un tipo di attività molto piacevole e non un duro allenamento”.

Un’attività che alterna alla kickboxing. “È davvero bello trovare un equilibrio tra entrambi. Allo stesso tempo hai qualcosa che ti rilassa mentalmente e qualcosa che è più fisico come il kickboxing”. Infine la dieta della modella, che il 15 maggio compie gli anni, è super equilibrata: “Non provo mai a cambiarla troppo. Cerco solo di mangiare un po’ di tutto, la moderazione è fondamentale nella dieta. Aggiungo anche un po’ di frullati proteici, quando mi alleno più intensamente prima di una sfilata, così riesco a mantenermi forte”, ha dichiarato.

Sporty chic per definizione

Stella Maxwell adora i look sporty chic che le consentono di essere glamour senza rinunciare alla comodità. Così la vediamo sfoggiare un abito total white con un profondo spacco laterale, abbinato a stivaletti cargo neri e lucidi. Affasciante sì, ma a modo suo!

Coordinato con stile

La top model ha una passione per i completi, che indossa in ogni occasione. Per il suo viaggio a Parigi, su un battello lungo la Senna, Stella ha scelto un coordinato dai colori pastello. Pants aderenti e top creano un connubio perfetto, completato da un cardigan morbidissimo, perfetto per affrontare il freddo della sera e da togliere appena spunta il sole.

Semplicità glamour

La semplicità è senza dubbio un segno distintivo nello stile di Stella Maxwell. La top model infatti non rinuncerebbe per nulla al mondo ai look California Girls che adora sfoggiare su Instagram. In questo scatto la vediamo indossare un paio di shorts con lavaggio chiaro, abbinati a una semplice maxi t-shirt. Il risultato è stupefacente e da replicare!

I love Pajamas

Il pigiama esce dalla camera da letto per diventare un look iconico. A sdoganare questo capo è Stella Maxwell che quando si parla di stile non perde occasione per stupirci. Come? Indossando il completo pigiama – rigorosamente in seta - in modo casual chic! La giacca è aperta, con il bra di pizzo in bella vista. Un look da business woman super femminile e assolutamente da copiare.

Jeans, jeans, jeans

Stella Maxwell ha una passione per i jeans e ci svela come trasformare anche il look più semplice in qualcosa che non passa inosservato. Il segreto sta nello scegliere un capo particolare, come un paio di jeans skinny, strappati per un tocco wild, da sfoggiare con una t-shirt bianca cortissima (con ombelico in bella vista) e sneakers.

Lezioni di stile

Dopo anni nella moda, Stella Maxwell sa perfettamente come dare un twist a ogni look. Così indossa un completo total black e sceglie di arricchirlo con un soprabito gilet beige con dettagli in oro. Il risultato è stupefacente e la modella porta a casa un altro look riuscito.

Pizzo e trasparenze al top

Stella Maxwell ci insegna che non serve mostrare troppa pelle per essere splendide. L’effetto vedo-non-vedo è il preferito della modella che non rinuncia a pizzi e trasparenze, meglio se in versione black e in una tuta che è un vero e proprio sogno a occhi aperti.

Dettagli che spiccano

Basta un solo dettaglio per rendere indimenticabile anche il look più semplice. In questo Stella Maxwell è una vera maestra. Così se il giorno punta su jeans e t-shirt bianca, la sera non rinuncia ai pantaloni neri – sempre skinny – a cui abbina un crop top con scollo all’americana. Un pezzo estroso, gold e con piume, perfetto per una serata particolare.

L’intimo che veste

In quanto angelo di Victoria’s Secret, Stella Maxwell ha scoperto il potere dell’intimo che, in occasioni speciali, può diventare un elemento chiave del look. Da tempo reggiseni e top non vanno più nascosti sotto strati di tessuto, ma esibiti con fierezza, proprio come fa lei.

Gli accessori che contano

Anche gli accessori sono fondamentali per trasformare un look e renderlo iconico. Fra gli outfit più belli di Stella Maxwell c’è quello con una maxi felpa e shorts rossi, abbinati a stivali cuissard. Scarpe strepitose, arricchite con perle e ricami. Perché i dettagli contano…eccome!