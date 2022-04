D a Miss Italia ad icona del cinema: Miriam Leone è una delle più talentuose attrici del panorama italiano che sa incantare con abiti da sogno sul red carpet, ma anche con look più casual. Scopriamo insieme tutti i suoi outfit più belli

È stata la più bella d’Italia nel 2008 e da quell’anno la carriera di Miriam Leone non si è mai fermata; attrice di talento classe ’85 si è fatta strada nel mondo del cinema e delle serie TV. Dopo aver conquistato la corona di Miss Italia lascia la sua Catania per trasferirsi a Roma dove ha dato il via alla sua carriera ma anche dove ha iniziato a dare mostra del suo occhio per la moda. Scopriamo insieme lo stile e i look di Miriam Leone.

Abito con ricamo floreale

Nel 2019 Miriam Leone si è presentata alla seconda edizione del Canneseries International Series Festival con un outfit Gucci. Il look dell’attrice ha conquistato tutti: un abito smanicato con scollo a V.

La parte inferiore del dress nera e quella superiore chiara a contrasto per dare risalto al ricamo floreale tridimensionale. Durante lo stesso evento ha sfoggiato un altro abito della maison: un chemisier con maniche lunghe e collo alto a fantasia jungle.

Tutina retrò

Miriam Leone ha un fascino d’altri tempi; elegante, mai esagerata eppure lascia il segno. Lo stile dell’attrice è davvero unico e studiato nel dettaglio. Durante il Canneries International Series Festival del 2019 non stupisce solo con outfit da red carpet ma anche con qualcosa di più semplice.

La jumpsuit in Principe di Galles a maniche corte con finte tasche sui fianchi e bottoni gioiello viene impreziosita da una cintura nera a contrasto in vita. Gli accessori? Un bellissimo cerchietto bold, di tendenza ancora oggi, un paio di occhiali da sole retrò e il più prezioso… il suo sorriso.

Nei panni di Eva Kant, in bianco

Nel 2021 è stata una delle protagoniste del film Diabolik e per l’occasione ha posato con un look che crea forte contrasto con quello del personaggio che interpreta. Un outfit total white con pantalone palazzo e blazer destrutturato con cintura in vita. A completare il tutto anche un paio di shoes in tono.

L’abbinamento insolito per il personaggio ma non per l’attrice è stato utilizzato alla conferenza stampa del film. Il tailleur scelto è di Fendi.

Jumpsuit fantasia optical

Tra i look meglio riusciti? Uno degli ultimi sfoggiati: in occasione della premiere romana del film Corro da te di cui l’attrice è protagonista con Pierfrancesco Favino ha presenziato indossando una jumpsuit pagliaccetto con polsini a mani e piedi.

Come abbiamo capito è un capo che piace molto all’attrice; maniche lunghe, collo alto con fiocco e cintura in vita la aiutano a valorizzare i suoi punti forte. Ai piedi? Un paio di sandali gold con plateau.

L’abito in stile Belle Epoque

Sul red carpet di Cannes in occasione della premiere di La Belle Epoque lo stile di Miriam Leone non è certo passato inosservato. Con un abito lungo monospalla arricchito da una mantella, ha giocato calcando la passerella mostrando il movimento dei drappeggi del suo look.

Il look bordeaux ha valorizzato la bellezza della Leone soprattutto grazie alla fascia in vita che dona quel tocco in più.

In total black ma non banale

Lo stile di Miriam Leone è semplice ma d’impatto, non la vediamo mai sopra le righe o esagerata ma nei suoi look propone sempre un dettaglio che incuriosisce. Ad esempio, nel giugno del 2021 ha indossato un abito a sirena nero con corpetto a balconcino.

Ad attirare l’attenzione però è il retro del vestito: schiena nuda e un gioco di intrecci che rendono l’outfit sensuale e femminile. L’attrice per l’occasione indossa dei luminosissimi gioielli Bulgari.

L’abito lungo floreale

In occasione del Film Festival di Cannes del 2016 durante la presentazione del film Fai Bei Sogni, l’attrice ha indossato un abito lungo color avorio. Il dress, in seta, è decorato da una stampa floreale e impreziosito dall’applicazioni di fiocchi in organza.

A completare il look un paio di sandali in pelle rosa; ancora una volta il total look di Miriam Leone è firmato Gucci.

Gonna in pizzo e camicia

Lo stile di Miriam Leone ci piace tanto perché fuori dal red carpet è una icona di stile italiana che possiamo copiare, replicando i suoi look nel nostro tempo libero. Un esempio? Nella formale presentazione del film La Dama Velata, l’attrice si è presentata con una splendida gonna bianca in pizzo e una camicia color carta da zucchero.

Per dare carattere ad un outfit dai toni pastello delicati cintura e tronchetti color caramello.

Dark lady

Tra i look più recenti e amati di Miriam Leone c’è quello da dark lady utilizzato durante la fashion week: l’attrice, conosciuta per il suo mood romantico stupisce in una inedita versione rock.

Firmato Fendi, il completo colpisce dritto al cuore soprattutto grazie ad un dettaglio che non passa inosservato: il basco. Questo cappello infatti, rappresenta lo stile elegante e parisienne senza tempo.

L’abito da dea sul red carpet

Torniamo indietro nel tempo fino al 2019: l’attrice italiana ha lasciato tutti senza fiato alla cerimonia di apertura del Festival di Canneseries International.

Durante il red carpet di Cannes Miriam ha indossato un abito Gucci in raso verde con gonna plissettata e cristalli ricamati.