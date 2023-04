F ermagli sparkling, cerchietti, fasce in spugna sono tra le opzioni più trendy per la bella stagione. E se non sai come orientarti tra la ricca scelta in Rete, ti aiutiamo noi!

Quali sono gli accessori per capelli da comprare online per la primavera estate 2023? Dubbio legittimo. Per scioglierlo, dopo aver già fatto il punto sui cappelli, facciamo focus sulle tendenze del momento. Punto primo, sono tornate in voga le fasce: quelle in spugna, per il fitness o per personalizzare gli outfit sporty, quelle in pizzo per un tocco romantico e quelle impreziosite da strass per alzare il tiro. Tra le opzioni più trendy poi troviamo anche i fermagli e i mitici becchi d’oca; questi ultimi arricchiti da elementi sparkling, mix materici, perle, note di colore. Molto Y2K!

I cerchietti, rilanciati ormai da qualche stagione, non perdono appeal. E poi ci sono i classici: gli elastici (e qui si aprono le porte di un universo sconfinato, dai modelli basic alle versioni eyecatching), i set per chignon, forcine e mollette. Andiamo molto oltre la praticità e l’utilità, gli accessori per capelli esigono di essere parte integrante dei look. A prescindere dalle connotazioni stilistiche. Se il mood casual è quello che meglio ti rispecchia, per la bella stagione togliti lo sfizio di una bandana. Ergo, di un tocco retrò. Si può indossare in mille modi diversi; ad esempio per legare la coda alta, a mo’ di fascia – appunto – o cerchietto. Ma anche annodata alla corsara è indiscutibilmente cool. Passiamo allo step successivo: condividiamo i frutti della nostra ricerca in Rete!

Fascia in spugna

Se sei una patita del fitness, lo sai perfettamente: le fasce in spugna si rivelano parecchio utili perché assorbono il sudore. E c’è da dire che rendono più glam qualsiasi mise sportiva. D’altra parte sono fra gli accessori per capelli più gettonati del momento, e non solo a proposito di attività fisica. Un vezzo più che lecito per completare gli outfit comfy e/o urban!

Bandana

La mitica bandana, quante storie racconta. E in quanti modi possiamo utilizzarla per l’hair styling! Un semplice fazzoletto ci permette anche di fare viaggi nel tempo, creando acconciature ispirate agli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e ancora oltre. Vuoi mettere, poi, l’effetto che si ottiene con gli chignon?

Scrunchie

Gli elastici sono indispensabili, difficile sostenere il contrario. Per i capelli più lunghi suggeriamo l’ormai iconico scrunchie, ovvero il fermacoda rivestito in tessuto che faceva furore negli anni Ottanta e Novanta. In raso, satin, velluto. Semplice cotone. A tinta unita o caratterizzato da vivaci fantasie: devi solo scegliere. Online si trovano set composti da scrunchies di diversi colori, si risparmia e diventa più facile creare gli abbinamenti giusti.

Becchi d’oca

Proseguiamo con il nostro check degli accessori per capelli da comprare online. I tradizionali becchi d’oca non sono esteticamente il massimo, ammettiamolo. Ma c’è un’evoluzione in atto, che si traduce in modelli più cool, colorati, originali. La praticità diventa fashion e creare le acconciature più diverse è un gioco irresistibile!

Fermagli sparkling

La tendenza sparkling non accenna a tramontare, anzi siamo nel momento clou. Brillano i capi di abbigliamento, le scarpe, le borse e gli altri accessori. Compresi quelli per capelli. Online è facile trovare pacchetti ricchi e diversificati, per esempio composti da fermagli in resina e perle, forcine con pietre colorate, mollette con glitter. E diverse sono anche le forme nonché le dimensioni. Wow!

Set per chignon

Con la sua classe innata, lo chignon è intramontabile. Perfetto anche per i capelli dalla lunghezza media. E se ti sei lasciata conquistare dal Balletcore, una delle tendenze TikTok più gettonate, diventa un must a tutti gli effetti. Hai qualche difficoltà nel realizzarlo? Un set composto da ciambelle in spugna di diverse dimensioni, elastici e forcine sarà risolutivo.

Pettine da sposa

Nel giorno del fatidico “sì”, nulla può essere lasciato al caso e ogni minimo dettaglio merita estrema attenzione. Abbiamo quindi pensato anche alle promesse spose: un pettine color argento, impreziosito da perline e cristalli, è perfetto. Elegante, d’impatto ma non eccessivamente vistoso.

Altre idee

