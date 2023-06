B eyoncé è una regina dello stile, lo sappiamo, ma il suo Renaissance World Tour ci sta mostrando che è ormai insuperabile. Diamo uno sguardo al nuovo look da Barbie, total pink, che ha debuttato nella tappa di Amsterdam.

Una delle produzioni più mastodontiche di questo 2023 è senza dubbio il Renaissance World Tour di Beyoncé. 57 tappe (nessuna in Italia purtroppo) in cui quasi ogni sera ci sta mostrando look e abiti di scena differenti. Come è accaduto nella tappa del 18 giugno, a Amsterdam, dove Queen B ha svelato nuovi outfit per ogni singolo act del suo concerto. Realizzati da alcuni dei brand più importanti (ai costumi hanno lavorato, tra gli altri, The Blondes, Balmain, Alexander McQueen, Fendi e Vivienne Westwood) i costumi non stanno distogliendo l’attenzione dalla musica, ma, anzi, ne stanno rafforzando il messaggio.

Beyoncé, la sua rinascita è rosa Barbie

Dopo averci stupito nelle tappe precedenti con look all'avanguardia, creazioni couture dal sapore avveniristico, e jumpsuit scintillanti, la cantante è salita sul palco sulle note di Cuff It con un vestito total pink, stile Barbie, ma decisamente più seducente. L'abito da sera, con spacchi sui fianchi e incrociato sul seno, unisce l'eleganza alla dinamicità dei movimenti: infatti, è un'anteprima della capsule collection del brand di Beyoncé Ivy Parks in collaborazione con Adidas. Il tutto accompagnato da una mantella di frange scintillanti (abbandonata a metà esibizione) lunghi guanti in tinta, e gli immancabili occhiali da sole, che la popstar usa di modelli diversi per ogni brano. Beyoncé ha scelto per questo tour abiti che resteranno iconici, come questo, ma che le permettono di ballare e di dominare il palco, come solo lei sa fare.

Beyoncé sceglie scarpe Made in Italy

Se Beyoncé sembra essersi affidata a Jimmy Choo per le calzature del tour, che pare abbia realizzato oltre quaranta paia di scarpe, non è l'unico brand scelto dalla cantante. Infatti, proprio nella tappa di Amsterdam del suo Renaissance World Tour, ha indossato un paio di décolleté custom-made silver del marchio Made in Italy Malone Souliers.

La moda come atto politico

Nella didascalia del post dedicato agli abiti indossati in questa tappa, Beyoncé ha rivelato che l’intero guardaroba per lo show di Amsterdam è stato realizzato da designer di colore per celebrare Juneteenth, la festa federale degli Stati Uniti che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani, che ricade proprio il 19 giugno. Quando la moda non è solo apparenza, ma anche un gesto politico, come ci insegna proprio Beyoncé che, negli ultimi anni, ha voluto dare spazio e voce alla comunità black, non solo in America.