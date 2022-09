Blake Lively, incinta e sempre alla moda: con il costume intero è un sogno

B lake Lively regina di stile anche in dolce attesa. Ecco il suo costume intero, l'ispirazione fashion che stavamo aspettando per valorizzare il corpo e le forme delle gravidanza

L’annuncio è di pochi giorni fa. L’attrice Blake Livery è in attesa del quarto figlio dal marito Ryan Reynolds. Una notizia bellissima per la coppia e per tutti i loro fan, che hanno potuto ammirare le forme dolci e morbide di Blake direttamente sul suo profilo Instagram. Dove la bella attrice si è mostrata con un costume intero che mette in risalto il suo bel pancione con classe e un’eleganza davvero unica.

Una scelta che ha anticipato i classici scatti rubati dai paparazzi, appostati nelle vicinanze della casa dei due attori e desiderosi di acchiappare per primi uno scatto non patinato di Blake Livery in dolce attesa. E che ha stupito tutti, accaparrandosi like e sorrisi di chi, come i futuri genitori, stanno vivendo questo momento carichi di gioia e serenità. Il tutto senza rinunciare a mostrarsi in una veste assolutamente affascinante. Che può essere di ispirazione alle future mamme che vogliano sfoggiare un costume intero davvero da sogno.

Nulla di provocante, eccessivamente sgambato o super sexy. Ma un costume che, nella sua semplicità, valorizza la bellezza naturale dell’attrice e le sue nuove forme da futura (di nuovo) mamma. Un costume intero classico, scollato sul davanti con un taglio a V. E con un’apertura laterale che ricorda la forma dei petali di un fiore. Ricamati di nero e che si uniscono a un cerchio metallico super cool. Il tutto optando per un colore sempre di tendenza e che Blake porta davvero benissimo, un rosso acceso da lasciare senza fiato.

Insomma, una scelta azzeccata sotto ogni punto di vista. Che non solo enfatizza il corpo sinuoso e addolcito dalla gravidanza di Blake, ma che mette in risalto ogni singola forma con delicatezza, finezza e una naturale sensualità tutta da copiare. E da cui trarre ispirazione per chi voglia sfoggiare un costume intero adatto a contenere le forme della gravidanza senza rinunciare alla propria voglia di stupire, sedurre e ammaliare il proprio compagno/a e, in primis, voi stesse. Per vivere la vostra dolce attesa con un tocco fashion anche in costume.