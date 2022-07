L o swimsuit è sempre la perfetta alternativa al bikini e non smetteremo mai di amarlo. Scopriamo insieme le proposte del brand veronese per quest'estate 2022!

Ok, non è proprio l’alleato numero 1 dell’abbronzatura, però ammettiamolo: il costume intero ha sempre un grande fascino. Quel quid di raffinatezza che fa la differenza. E poi – ammettiamo pure questo – occulta piccole imperfezioni, “tira su” il fondoschiena. Accompagna armoniosamente le linee del corpo ed è ultra pratico; caratteristica, quest’ultima, tutt’altro che secondaria per chi è in perenne movimento anche al mare. Le tendenze per quest’estate 2022 viaggiano su più fronti: si va dal cut out all’infallibile accoppiata bianco&nero, dalle fantasie animalier ai dettagli brillanti, passando per le nuance vitaminiche. Qualche ispirazione pratica? Ecco un check sui costumi interi Calzedonia 2022!

Cut-out

Lo sappiamo: il cut out imperversa. E i costumi interi sono tra le più felici interpretazioni di questo seducente trend. Coprono e svelano, in un gioco che intriga. Tra i costumi interi Calzedonia ne troviamo uno bianco, monospalla, con un’apertura sul fianco dotata di coulisse. Le cuciture sono invisibili. Un modello molto apprezzato della collezione 2022.

Black&White

Il costume intero nero vince sempre, campione assoluto di eleganza. Ma i trend dell’estate 2022 virano verso il black&white, i due non colori che insieme vanno a nozze. Non sono però esattamente pari merito, nel senso che il bianco ha il compito di sottolineare il nero. Che, quindi, resta protagonista. Il dosaggio convince.

Maxi scollatura

Il costume intero è austero e serioso? Un tempo, ormai decisamente remoto. Oggi invece è una potente arma di seduzione, non ha nulla da invidiare al bikini. E tra i costumi interi Calzedonia troviamo diverse dimostrazioni concrete: i modelli con maxi scollatura a V, tanto per cominciare. Alcuni, come questo, sono anche caratterizzati da un taglio sul sottoseno che ne migliora la vestibilità, soprattutto nel caso di décolleté generosi.

Costumi shiny

Tra le tendenze costumi estate 2022 troviamo anche i modelli shiny. Che brillano grazie a tessuti lurex, paillettes, strass e altri dettagli gioiello. E proprio le paillettes ha scelto Calzedonia, ricamandole su un tessuto glitter. Una lavorazione ton sur ton che però riguarda solo la parte superiore del costume intero. Una scelta che scansa qualsiasi rischio di eccesso e mette tutte d’accordo.

Fantasie animalier

Le fantasie animalier tornano in scena e accendono le spiagge, con la loro carica grintosa e seducente. Ma anche in questo caso, Calzedonia sceglie di calibrare per accontentare tutti i gusti. Ecco quindi che la stampa in questione coincide soltanto con le coppe, mentre per il resto la scena va al rassicurante nero. Questi equilibri funzionano.

Drappeggi

I costumi drappeggiati hanno quel-non-so-che di retrò che ci piace tanto. Ci portano indietro nel tempo, fanno venire in mente le dive di epoche lontane, con tanto di occhialoni da sole e cappelli di paglia a falda larga (che infatti sono i complementi ideali per questa tipologia di costume). Tra i costumi interi Calzedonia troviamo un modello con drappeggi incrociati, messi in risalto da un delicato effetto sfumato. La vestibilità è a slip.

Colori pop

Largo al colore: è uno degli imperativi per quest’estate 2022. Che riguarda l’intero guardaroba, quindi costumi compresi. Un modello intero semplice, ma dalla tonalità eyecatching? Sì, decisamente è una buona idea. Le nuance scelte da Calzedonia, a questo proposito, sono verde smeraldo, arancio, rosso fuoco e blu intenso.

Ma non è finita: procediamo con un focus sui costumi Calzedonia 2022 che comprende anche i bikini!