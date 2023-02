K endall Jenner conferma la tendenza del body print scultoreo e ci spiega come indossarlo

Il body print scultoreo è di tendenza e Kendall Jenner ci svela come sfoggiarlo. La top model e sorella di Kim Kardashian ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui indossa un abito favoloso che mette in risalto le curve, fasciandole. Un modello lungo con dettagli cut out e sfumature bronzo, che anticipa un trend in crescita per la prossima stagione.

Si tratta degli abiti scultorei realizzati con tessuti fluidi, caratterizzati da spacchi vertiginosi e stampe che riproducono dettagli del corpo. Una evoluzione del celebre naked dress, amatissimo dalle modelle e dalle it-girl della moda. Un capo che mette a nudo chi lo indossa in modo particolare sfruttando l’effetto trompe l’oeil per emulare il corpo sul tessuto. Se il modello di Kendall punta sulle sfumature, altri pezzi si spingono più in là con curve e dettagli stampati a mano oppure impressi digitalmente.

L’effetto finto-nudo d’altronde è un trend che torna ciclicamente nel mondo della moda. Una tendenza, quella del body print scultoreo, che arriva addirittura dalla Parigi degli anni Novanta quando il grande stilista Jean-Paul Gaultier decise di introdurre la tecnica del trompe l’oeil nella sua collezione. La linea, chiamata Cyberbaba, regalava look favolosi, con vestiti, camicie e blazer caratterizzati da stampe che riproducevano dei corpi nudi. Abiti radicali, in grado di cancellare il confine fra tessuto e corpo nudo, moralismo ed eleganza.

Da quel momento il body print scultoreo è diventato una tendenza che ha invaso miniabiti, catsuit, micro look elasticizzati e tutine attillate. L’obiettivo? Scandalizzare o, per meglio dire, farsi notare. Proprio per questo anche i colori non passano inosservati. Dall’arancio al fucsia, passando per il blu elettrico: le nuance sono accese, vivaci e vibranti. Come sfoggiarlo? Per esaltare un abito così è essenziale scegliere con cura gli accessori.

Sì alle slingback classiche e ai sandali kitten heel, chic al punto giusto. Se le temperature sono basse abbina un blazer sartoriale oppure un giubbotto di pelle. Non dimenticare i gioielli per dare un tocco di luce al look: prova un orecchino maxi con cristalli incastonati per dare corpo all’impalpabilità del tessuto. Il modello perfetto su cui puntare? Con spalline sottilissime, scollo a V, taglio dritto e fodera ton sur ton. La lunghezza da scegliere è quella midi, qualche centimetro sotto il ginocchio per regalare la giusta eleganza a un look originale ed eccezionale da provare almeno una volta.