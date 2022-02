D alla scintillante ed eterea Olivia Rodriguez ai Måneskin in latex (e sex toy), le grandi star della musica sul red carpet dei Brit Music 2022 ci hanno stupito con look che più glam e chic non si può

Sono andati in scena gli attesissimi Brit Awards 2022, come sempre nella cornice dell'O2 Arena di Londra. La 42esima edizione della cerimonia ha premiato le grandi star della musica internazionale, concedendo a noi "comuni mortali" il piacere di rifarci gli occhi con look glamour, chic e (quasi) mai banali. Da Adele alla conduttrice Maya Jama, passando per i nostri (sì, lo diciamo con orgoglio) Måneskin, ecco i look più belli che abbiamo visto sul red carpet dei Brit Awards 2022.

Adele

Miglior Artista, Migliore Album e Miglior Singolo dell'anno. Noi aggiungiamo anche: divina. Adele è stata la regina indiscussa dei Brit Awards 2022 e non solo per la sua voce e il suo incredibile talento, capace di sfornare di volta in volta successi che toccano l'anima, ma anche per il look. Adele era stupenda nel suo lungo e prezioso abito nero firmato Armani Privé, dal tocco glamour che ricorda la Hollywood di altri tempi.

Un abito di velluto confezionato su misura per lei, con scollo profondo e tulle su coda, spalle e decollété. Non abbiamo potuto fare a meno di notare sull'anulare sinistro lo scintillante diamante a forma di pera - en pendant con gli orecchini - di Lorraine Schwartz, che aveva tutta l'aria di un anello di fidanzamento (chissà).

Maya Jama

Che dire di Maya Jama, scelta per condurre i Brit Awards al fianco di Mo Gilligan e a Clara Mafo. Il suo arrivo sul red carpet ha lasciato tutti senza fiato, con quel look un po' da "streghetta" di Halloween che ne ha sapientemente messo in risalto le forme. Audace nel completo total black firmato Mônot, in perfetta linea con la tendenza cut-out che impazza tra le star.

Il coordinato di Maya è composto da un top a fascia tagliato a zig-zag, abbinato a una maxi gonna che richiama il motivo a triangoli sulla vita, sorretta da un semplice cordino-cintura. A dare un tocco di classe al look è la soffice stola nera drappeggiata portata cadente sul braccio. E gli accessori? La conduttrice ha optato per décolleté in argento scintillante en pendant con bracciali e orecchini pendenti.

Måneskin

Non hanno portato a casa alcun premio dai Brit Awards 2022, ma non hanno affatto sfigurato sul red carpet. Potevamo aspettarci di meno dai Måneskin? Assolutamente no. Erano splendidi con i look firmati da Gucci con quel mix di latex, rosa e viola che fa molto bondage-chic.

Classe, stravaganza, rock e genderless si fondono nei quattro outfit di Damiano David, Victoria De Angeli, Ethan Torchio e Thomas Raggi. Spicca la tutina viola in latex della bassista, rigorosamente a zampa, che richiama il bolerino a frange del frontman. E a proposito di Damiano, non è passata inosservata la sua collana con ciondolo fetish della linea Gucci Love Parade.

Olivia Rodrigo

Sembra un angelo caduto dal cielo, canterebbe Nada alla vista della superba Olivia Rodrigo, certamente una delle vere stelle del red carpet dei Brit Awards 2022. Diciott'anni e una bellezza fresca, messa in risalto dall'incredibile abito d'argento firmato Alexandre Vauthier, davvero super chic.

L'abito fa parte della collezione Couture Spring 2022 dello stilista e si caratterizza per lo scollo ad anello, l'orlo asimmetrico che fa da contraltare al corpetto aderente, tutto ricoperto da decorazioni argentate scintillanti e cinturini a catena. Manicure dark, una pioggia di anelli e sandali neri con cinturini incrociati hanno dato l'ulteriore tocco glam al look.

Ed Sheeran

Less is more, ma con un tocco di colore è anche meglio. Lo sa bene Ed Sheeran che per i Brit Awards 2022 ha deciso di indossare un completo di Etro semplice ma affatto banale. Il cantautore dalla rossa chioma ha letteralmente abbagliato il red carpet con pantaloni e giacca di velluto blu elettrico, abbinati a una semplice camicia bianca con cravatta nera damascata.

Le uniche note dolenti del look? La giacca sembra un filino stretta e l'hair style è un po' troppo "spettinato".

Aj Odudu

Per i Brit Awards 2022 la fantastica Aj Odudu ha scelto uno di quei look che solo lei può indossare. Non il solito abito da sera, ma una creazione che sa di vera opera d'arte firmata Trang Hung: un mini-dress in sarong verde e giallo (super abbaglianti), sorretto da un corsetto con dettagli preziosi e che lascia le spalle scoperte. Tacchi a spillo neri scintillanti e una collana d'argento completano il look. Audace, inusuale e bellissima!

Courteney Cox e Johnny McDaid

La presenza di Courteney Cox e di Johnny McDaid ha sorpreso tutti, in primo luogo perché è piuttosto raro che la star di Friends appaia al fianco dei fidanzato ma anche - se non soprattutto - per la scelta dei look. L'attrice e il leader degli Snow Patrol hanno scelto due outfit total black coordinati che fanno molto look di coppia: lui con un semplice giubbotto di pelle motociclista-style, mentre lei con una lunga gonna di velluto a balze abbinata a una camicia di raso old style.

Forse un po' troppo dark e casual per una serata del genere, ma che dire: a "Monica" si perdona tutto!

Holly Humberstone

Pizzi e trasparenze mettono in risalto la bellezza di Holly Humberstone, la cantautrice britannica che è stata la vera rivelazione ai Brit Awards 2022. E se la sua musica ha ricevuto i consensi di tutti, il suo look non è stato da meno: un abito midi nero con ricami floreali, tanto prezioso quanto sexy, con corsetto e slip a vita alta in bella vista. Riconosciamo subito la firma di Gucci, che della linea con lingerie a vista ha già fatto sfoggio grazie a Lady Gaga (come dimenticare l'abito very peri alla premiere di House of Gucci).

Raye

Ok, forse Raye non è conosciutissima in Italia, ma non potevamo escluderla tra i look più belli dei Brit Awards 2022 perché era semplicemente F-A-N-T-A-S-T-I-C-A. Primo punto a suo favore la scelta della nuance dell'abito firmato Versace, un arancione che esalta tra tutto quel total black sfoggiato dalla gran parte degli ospiti. E poi il modello è di per sé audace e di gran classe con i due drappi tenuti insieme da spille da balia, arricchito dai sandali ton sur ton e da una deliziosa borsetta molto chic!