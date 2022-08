Chiara Ferragni riscrive il look matchy matchy di famiglia (ed è super colorato)

L ook matchy matchy famigliare e super colorato: l'idea di Chiara Ferragni tutta da copiare!

Per creare nuove tendenze ogni momento è quello giusto. E Chiara Ferragni è davvero una certezza quando si tratta di sfoggiare nuovi trend da seguire subito e da immortalare in foto super cool da postare sui propri canali social. Un esempio? L’ultimo look matchy matchy dell’influencer. Uno stile super gettonato tra le celeb (e non solo) a cui piace vestirsi perfettamente abbinate ai loro bellissimi bambini e/o compagni di vita. Ma che con Chiara Ferragni passa a un livello successivo. E dall’effetto davvero eccezionale.

La nota imprenditrice e influencer, infatti, che durante quest’estate ha sfoggiato una serie di look da lasciare senza fiato (e che ci daranno ispirazione per tantissimo tempo anche nei prossimi mesi), non solo ha deciso di abbinare i suoi abiti a quelli della piccola Vittoria, l’ultima splendida arrivata in casa Ferragnez, o Leone, come già aveva fatto in passato. Ma ha mostrato a tutti come allargare questa tendenza a tutta la famiglia, coinvolgendo anche il marito Fedez.

Il tutto optando per un look matchy matchy famigliare e super colorato. Un arcobaleno nei toni delicati e pastello del rosa, azzurro e giallo chiaro. Per un concentrato di freschezza e di allegria davvero irresistibile. Sia per lei, indossano dei pantaloni larghi perfetti per l’estate, che per il resto della famiglia. Sfoggiando delle bellissime T-shirt a girocollo, semplici, fresche, colorate e perfettamente abbinate. Per un look matchy matchy semplicemente irresistibile e per uno stile che, come sempre, verrà subito copiato (e dopo tutto come non farlo).

Un look dall’effetto a dir poco adorabile e che a giudicare dalla quantità di like e di commenti ricevuti ha conquistato davvero tutti. Offrendo la possibilità di personalizzare il proprio stile con colori e decori super originali e di tendenza. E optando per un look matchy matchy di famiglia super creativo e da sfoggiare nelle occasioni più svariate di questa lunga e pazza estate.