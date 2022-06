Colore, colore, colore: Melissa Satta ci insegna a brillare come ci meritiamo

V oglia di luminosità e di brillare con un outfit di pura luce e colore? Ecco il look di Melissa Satta da cui trarre la massima ispirazione

Cosa non deve mai mancare in estate? Ovviamente il colore, in ogni sua variante e sfumatura. E Melissa Satta ci insegna esattamente come indossarlo. In modo semplice, casual ma assolutamente stiloso e super cool. Illuminando il suo look con uno stile unico, che mixa due cromie tenui come il turchese e il giallo in un concentrato di luce e di leggerezza da cui prendere la massima ispirazione possibile.

E del resto come fare per non farsi prendere dalla voglia di brillare prendendo spunto da un’icona di stile come Melissa? Per farlo, poi, ti basta davvero pochissimo. Pochi dettagli e capi sapientemente abbinati per un risultato da dieci e lode.

Un paio di pantaloni che lasciano in vista l’ombelico, il trend della stagione, nei toni del giallo chiaro. E un crop top turchese, corto al punto giusto e che trasmette freschezza e morbidezza anche solo a guardarlo. Il tutto con l’aggiunta di una camicia morbida a righe verticali che riprendono il colore del top. Lasciata aperta a modi blazer e che con le maniche arrotolate all’altezza del gomito, donano all’intero outfit un tocco casual e chic davvero irresistibile e assolutamente da imitare.

Un tripudio di colori e toni pastello dall’effetto illuminante. Che trasmettono una luce naturale e armoniosa all’incarnato della vip. Impreziosito da un trucco leggerissimo, nei toni nude e rosati. E da un’acconciatura delicata, morbida, quasi dal sapore retrò. Una chioma lasciata libera e sciolta, con riga laterale e morbidissime onde. Per un risultato super cool e dal sapore estivo in ogni singolo dettaglio.

Che dire, Melissa Satta non sbaglia davvero un outfit e ci insegna come essere super luminose in modo semplice e delicato. Senza esagerare con abiti e cromie di forte impatto, ma affidandosi alla naturale bellezza della semplicità. Che, se ben calibrata e abbinata, è in grado di valorizzare ogni fisicità e regalarti uno stile inconfondibile e dall’effetto super shine che adorerai all’istante. E che non vorrai più lasciare.