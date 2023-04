È primavera e si vede: il look di Diletta Leotta è un tripudio lilla

D iletta Leotta per il rientro in Italia da Dubai opta per una mise primaverile, grintosa e chic, tutta da copiare

Di ritorno da Dubai, la splendida Diletta Leotta si gode la sua primavera più dolce nella capitale, con un’ode al totally purple tutta da copiare! Glicine, lavanda, lilla, very peri, le sfumature di viola sono tra i colori protagonisti dell’anno. Lo sono stati nella stagione fredda e lo saranno in quella estiva virando tra digital lavender, iris e malva e imponendosi tra le cromie più cool da sfoggiare.

E la bella Diletta lo sa bene e ce lo dimostra in una serie di scatti postati sul suo profilo ufficiale, da cui alcune settimane fa ha annunciato la sua prima gravidanza.

Atterrata a Roma dopo il bel viaggio negli Emirati Arabi, Diletta Leotta tra un impegno lavorativo e l’altro si gode le bellezze della capitale indossando due capi chiave dell’armadio di ogni donna, in una versione primaverile, fresca e super trendy. Ma vediamolo da vicino questo look casual ed elegante, da cui prendere ispirazione per questa primavera.

Il look di Diletta: ode al viola e ai nineties

Pratico, informale, ma al contempo raffinato e con una nota colore vibrante e accattivante, l’outfit scelto da Diletta Leotta per il suo rientro in Italia si compone di cui capi base: un paio di jeans skinny e una camicia di raso. L’ode ai nineties è evidente, sia nei jeans a vita bassa che nella camicia aderente abbottonata fino all’ombelico, la cui parte finale, sbottonata, lascia intravedere il ventre che, in questo caso, nasconde una dolce sorpresa.

Raggiante e più che bella che mai, la conduttrice di punta di DAZN, osa con una serie di sfumature di lilla che enfatizzano il suo incarnato e lo illuminano valorizzandolo in maniera impeccabile. Desiderate replicare il suo look? Online o nei negozi fisici avrete sicuramente modo di trovare camicie del medesimo stile e nella medesima cromia, perché il lilla è uno dei grandi protagonisti dell’estate 2023. Tirate fuori dall’armadio i vostri vecchi jeans a vita bassa, un bel paio di sneakers e il gioco è fatto. Comode, ma chic, pronte a godervi una splendida giornata di sole proprio come Diletta!