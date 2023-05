Pancione in pink: l’abito rosa di Diletta Leotta è il top

D iletta Leotta è l'immagine della felicità con un abito che è un omaggio alla bimba che porta in grembo

Entrata nel sesto mese di gravidanza, Diletta Leotta sembra più radiosa che mai. Complici anche le sue recenti vacanze in Sicilia con il compagno Loris Karius, Diletta sfoggia in questi giorni un’abbronzatura dorata che grida estate e che viene sublimata da un outfit protagonista assoluto dei social.

Il futuro è rosa

Lo scatto postato in queste ore vede la splendida conduttrice di DAZN indossare un abito che è un chiaro omaggio alla bambina che porta in grembo. Eh sì, perché solo poche settimane fa Diletta e Loris hanno svelato sui loro profili il sesso del nascituro, una bimba per l’appunto. E oggi Diletta posta alcuni scatti corredati con una didascalia lapalissiana: “The future is pink”.

Il futuro è rosa per la bella Diletta e il suo abito lo conferma! Un omaggio alla piccola nascitura attraverso una scelta fashion tutta da copiare. In cosa consiste quest’outfit? Lo scopriamo subito.

Diletta, in occasione della storica vittoria dello scudetto del Napoli, ha scelto di puntare tutto sul colore simbolo di femminilità per eccellenza: il rosa. In una sfumatura vibrante e dolce allo stesso tempo che si plasma su un abito decisamente sexy. Si tratta di un long dress dalla cromia vitaminica del rosa shocking, super attillato e con spacchi laterali in vita che mettono in mostra le curve generose della splendida Diletta e soprattutto il suo splendido pancione.

Sorridente e bellissima, Diletta dimostra che si può essere seducenti e sexy anche in gravidanza, senza dover rinunciare alla femminilità e a giochi di trasparenze audaci, perché osare è sempre concesso! Passiamo ora agli accessori. Diletta indossa due bracciali in oro dal design semplice e minimale e un paio di sandali tacco 12 della medesima cromia vibrante dell’abito. Ma il suo accessorio più bello è senz’altro il sorriso, il sorriso di una donna che sta vivendo una primavera magica e che ama condividere questa gioia con i suoi followers anche attraverso scelte fashion che dimostrano che sì, il futuro è davvero rosa!