Shine like a celeb: Dua Lipa e Rihanna brillano all’after party del MET

D ua Lipa e Rihanna brillano all'after party del MET Gala e lo fanno con due mise da urlo

Il MET Gala è entrato nel vivo anche quest’anno e come ogni anno ha stregato la stampa con un tripudio di volti noti fasciati da vere e proprie opere d’arte. E se il red carpet dell’evento è ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di moda, è l’after party a scatenare il web! Le protagoniste indiscusse di quest’anno? Rihanna e Dua Lipa, of course!

Le due star del pop si sono scatenate in pista all’evento post MET sfoggiando due mise tutte da copiare e brillando come solo due celeb del loro calibro sanno fare.

Dua Lipa e l'ispirazione anni '80

Cominciamo con la splendida Dua Lipa e con la sua proposta a metà tra lo stile athleisure e la nostalgia anni ‘80. Ricordate la Madonna di Like a Virgin? Ecco, Dua Lipa sembra aver preso ispirazione a piene mani da quel look così iconico optando per giri di perle e collane oversize tanto care alla Miss Ciccone del 1984.

Un trionfo di perle, catene d’oro a doppio filo, ciondoli maxi e guantini in pelle decorati da altrettante gemme e perle bianche che enfatizzavano un look total black con dettagli bianchi perfetto per scatenarsi in pista. Pants neri al ginocchio e crop top anch’esso nero sono i capi chiave di un outfit che ha fatto in pochi minuti il giro del web.

Rihanna in total white

Passiamo ora a Rihanna che ormai agli sgoccioli della gravidanza non rinuncia all’after party più cool dell’anno. E lo fa posando per i fotografi accanto all’amica Dua Lipa in un yin&yang visivo di grande impatto. Se la prima ha infatti optato per il total black, la seconda punta tutto sul colore acromatico per eccellenza, il bianco, in un total white all’insegna del candore e della purezza.

Ma i dettagli rock non mancano di certo ed ecco che uno spacco inguinale fa capolino da una gonna lunga extra shiny con applicazioni di micro cristalli per un trionfo di scintillio e luminosità. E che dire della camicia crop? Total white anch’essa, satinata e abbottonata da un unico bottone centrale che lascia scoperto il ventre. Giro di perle, guantini silver e anche Rihanna, come Dua Lipa brilla come un diamante. Che dire? Pazzesche!