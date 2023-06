L ily Collins e Ashley Park sono unite nell'amicizia e nello stile. E alla première di Emily in Paris ce lo dimostrano più che mai

La coppia di amiche più glam del piccolo schermo supera i confini delle tv e si rivela affiatatissima anche nella vita reale. Lily Collins e Ashley Park, rispettivamente Emily Cooper e Mindy Chen in Emily in Paris, in occasione della première della terza stagione della serie targata Netflix, si presentano sorridenti e complici davanti ai fotografi e ai fan, mostrando al mondo la loro bella amicizia e sfoggiando due mise da cui prendere completa ispirazione.

Oro e paillettes per Ashley Park

Ma vediamoli da vicino questi look sofisticati, frizzanti e chic. Partiamo dalla talentuosa Ashley Park che ha stregato Parigi, città simbolo della serie e cornice scelta per la presentazione della terza stagione della serie, con un abito total gold.

Un long dress estremamente fasciante, con scollo rotondo profondo e una cascata di cristalli e paillettes color oro che donavano all’immagine della Chen un tocco di vecchia Hollywood, irresistibile. D’ispirazione anni 20 anche l’hair style con finger waves che richiamavano quelle sfoggiate da dive del calibro di Greta Garbo e Marlene Dietrich.

Volants e sensualità per Lily Collins

Passiamo ora alla protagonista di Emily in Paris, la splendida Lily Collins che con il suo abito Saint Laurent ha stregato la platea. Contemporaneo, sensuale e raffinato, il capo chiave dell’outfit di Lily Collins è un trionfo di destrutturazione, tagli sartoriali, volants e arricciature sul corpetto, sublimati da un color sabbia delicatissimo che valorizza l’incarnato dell’attrice americana.

Frame cut rigoroso, ormai marchio di fabbrica della Collins e onde naturali, morbide e vaporose donano personalità all’intero look che si abbina perfettamente a quello dell’amica del cuore Ashley Park.

Dalle scelte di stile delle due attrici una cosa sembra chiara, l’oro, il color sabbia e in generale le cromie calde saranno le protagoniste indiscusse della stagione. Lo sono state nella stagione più fredda e lo saranno a maggior ragione d’estate virando in un tripudio di sfumature di marroni dorati, cannella, gialli ocra e senape, cromie speziate, solari, brillanti e scintillanti che omaggiano la stagione del sole e lo fanno in tutta la loro vibrante energia! E Lily Collins e Ashley Park lo sanno bene!