Gessica Notaro dice sì e i suoi abiti da sposa sono un vero incanto

G essica Notaro ha detto sì al suo Filippo e lo ha fatto sfoggiando degli abiti da vera principessa della favole. La stessa che ha appena iniziato a vivere.

Una location da sogno, la Reggia di Venaria Reale, 500 invitati pronti a festeggiare e un abito che avrebbe fatto invidia a qualsiasi principessa delle favole. Il sogno d’amore di Gessica Notaro ha finalmente avuto il suo coronamento.

E lo ha fatto il 18 settembre nel momento del Sì più lungo della vita al suo innamoratissimo fidanzato e ora marito, Filippo Bologni, fantino di professione e per ben sei volte campione di salto a ostacoli.

Un epilogo che non poteva essere diverso. Che lascia definitivamente alle spalle il passato doloroso subito da Gessica Notaro per via dell’aggressione che l’ha colpita nel 2017 da parte dell’ex fidanzato. E che apre un nuovo e straordinario capitolo, fatto di amore e di fiducia.

Una favola a tutti gli effetti e che non poteva che finire, o forse sarebbe meglio dire iniziare, con un matrimonio che in fatto di romanticismo non ha davvero avuto eguali. A partire dall’incantevole abito principesco sfoggiato dalla bellissima Gessica Notaro.

Un vestito da sposa bianchissimo, con un corpetto a cuore totalmente ricamato in pizzo, maniche con guanti removibili dallo scollo a barca e un’ampissima gonna con mini strascico in chiffon di seta e tulle. Il tutto impreziosito da un lunghissimo velo applicato su un raccolto super romantico con un ciuffo di capelli sul viso a rendere ancora più dolce i lineamenti della bella ed emozionatissima Gessica.

Un abito che ha fatto sognare chiunque abbia partecipato (e non solo) al matrimonio più romantico dell’anno. E che ha lasciato posto nel post cerimonia a un altro vestito davvero eccezionale. Un abito più sensuale del precedente, ma anch’esso dalle linee romantiche ed eleganti. Un vestito a modi sirena, con corpetto a cuore in pizzo e una gonna lunga aderente con un ampio spacco sul davanti.

Un look che ha valorizzato la fisicità di Gessica Notaro con uno stile e un’eleganza davvero unica. Donandole un fascino ineguagliabile e che ha catalizzato l’attenzione di tutti. Insomma, due abiti da capogiro, dalle note principesche e dall’animo romantico e nobile.

Proprio come quello di Gessica e del marito Filippo. I due, infatti, come regalo di nozze, hanno chiesto delle donazioni da devolvere alla Fondazione Puzzilli. Un ente che lavora per il sostegno delle donne vittime di violenza. E che, proprio come Gessica, si meritano di vivere la loro favola dal lieto fine più romantico di sempre.