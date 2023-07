Estate chiama (ancora) total white e Giulia De Lellis ne è l’esempio

I l total white si riconferma il trend dell’estate, come mostra anche Giulia De Lellis che, in vacanza a Mykonos sfoggia un look che detta tendenza per questi mesi estivi, tra trasparenze e richiami marittimi.

In bianco non si sbaglia mai, lo sa bene Giulia De Lellis, specie d’estate: il total white si riconferma una certezza, per non sbagliare mai e restare di tendenza. Lo dimostrano anche gli scatti dell'influencer a Mykonos: Giulia, in vacanza con le amiche, ha optato per un look serale firmato Magda Butrym, rigorosamente bianco, e ha centrato l’obiettivo.

Giulia De Lellis in bianco e di tendenza

Ricami, trasparenze e capelli effetto bagnato: Giulia De Lellis in bianco sa certamente cosa sta facendo, cavalcando l’onda del total white con un look perfetto per una notte a Mykonos. L’influencer, in viaggio con le amiche, rischia di incontrare il suo ex storico, Andrea Damante, anche lui sull’isola greca in questi giorni.

Gossip a parte, la De Lellis si è affidata a un outfit firmato Magda Butrym, che per la collezione estiva ha puntato molto sul bianco, top all’uncinetto e jersey, così come sui motivi floreali. Giulia porta il top e la gonna magistralmente, risultando sensuale ma mai volgare, e il total white (consiglio per tutt*) esalta l’abbronzatura.

Perché il total white è il trend dell’estate

L’estate non è solo vivacità, esplosione di colori, fantasie esotiche: se non volete sbagliare, specie per una serata fuori, il total white è l’arma vincente. Ce lo dimostrano le passerelle così come le influencer, ma è un trend certamente non nuovo, anzi, che torna sempre.

Il bianco è un “non colore” senza tempo, e oseremmo dire senza stagione, anche se d’estate è davvero insuperabile. Sarà pur vero che sta bene su tutto, ma il miglior abbinamento è sempre il total white, in modo da non incombere in possibili errori di stile.

Le passerelle di quest’anno ci hanno mostrato come le maison hanno scelto anche gli accessori in tinta, una vera novità, quindi nessun stacco di colore per l’estate 2023: se scegliete il bianco dite addio alle altre sfumature. Non state rinunciando alla vostra personalità, non temete, indossatelo nelle serate e occasioni giuste, ma con capi che comunque rispecchiano il vostro stile. Per gli altri colori ci sarà tempo, specie di giorno o al mare, ma puntate sul total white per essere trendy.