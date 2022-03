G iulia Salemi dà il benvenuto alla primavera con un look in jeans e camicia maschile assolutamente da copiare!

Giulia Salemi in jeans e camicia maschile è il benvenuto alla primavera che ci serviva! L’inverno è ormai alle spalle ed è arrivato il momento di dedicarsi al tanto temuto e atteso cambio di stagione. I cappotti pesanti e le sciarpe spariscono, lasciando spazio a tessuti leggeri e freschi.

A salutare l’arrivo della primavera ci pensa Giulia Salemi con un look che anticipa uno dei trend della prossima stagione: la camicia maschile declinata al femminile. Avete presente quelle romantiche scene dei film in cui lei indossa la camicia di lui il mattino dopo ed è incredibilmente sensuale? Beh, quest’anno tutte sfoggeremo un outfit così! Ovviamente seguendo i consigli degli esperti di moda e delle super influencer come Giulia Salemi.

Il Capodanno persiano coincide con il primo momento della primavera, stagione del cuore della fashion icon che per l’occasione ha deciso di sfoggiare jeans, un top leggero e una camicia dal taglio maschile. Un outfit strepitoso che mette in evidenza tutta la bellezza di Giulia, anche grazie agli accessori, scelti con cura, una maxi bag, tacchi a spillo color cipria e occhiali da diva.

La camicia rubata dall’armadio di papà, mariti e fidanzati è uno fra i maxi trend della primavera. XXL e leggere, le camicie da uomo hanno una grande vestibilità e si possono declinare in tanti modi diversi. Si abbinano alla perfezione a mini gonne oppure micro shorts, lasciando le gambe nude. Sono perfette pure con pantaloni a gamba larga o jeans dal fit rilassato. Le più lunghe e over sono l’ideale con pantaloni a sigaretta e tacchi alti, per un outfit super sensuale e femminile. Quelle con le maniche corte, infine, danno il meglio sotto gilet oppure blazer smanicati per creare una versione light del classicissimo tailleur maschile da donna.

Ma i fashion alert non finiscono qui! Perché la grande tendenza della primavera è anche il look total denim come quello di Giulia Salemi. A lanciarlo negli anni Duemila furono Justin Timberlake e Britney Spears che lanciarono il primo outfit total denim e di coppia sul red carpet. Il bello di questo tessuto? Permette di sperimentare e di creare abbinamenti inediti. Proprio come quello di Giulia Salemi, che mescola tessuti leggeri e colori tenui, per un risultato top che lascia senza fiato, da copiare subito per accogliere la bella stagione e tornare a sorridere.