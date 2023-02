Total white per Giulia Salemi: look al top nonostante la crisi con Pretelli

G iulia Salemi conquista i suoi follower con un outfit che è un’ode al bianco e alle donne di potere

Conduttrice radiofonica, influencer da quasi due milioni di follower e voce del popolo social al GF Vip, Giulia Salemi è una delle celeb italiane più amate dalla generazione Z che ne apprezza particolarmente i look sempre originali, sexy e di tendenza. E l’ultimo outfit sfoggiato in occasione del festival di Sanremo e postato sul suo profilo Instagram, non fa certo eccezione.

L'outfit bossy chic

La splendida Giulia con falcate degne di una top model, propone un’accoppiata vincente: quella tra abito chamisier e blazer. L’ispirazione nineties è chiara e il risultato è di estrema tendenza. Bossy chic, la combinazione tra due sfumature diverse del colore acromatico per eccellenza, il bianco, dona una tridimensionalità raffinata ed elegantissima all’intero look.

Il blazer oversize in ecopelle di un bianco caldo che vira al sabbia, dona profondità all’abito chemisier bianco ghiaccio, con bottoni in ottone e spacco anteriore super sexy. E che dire degli stivali? Un paio di deliziosi texani bianchi con applicazioni nere, per un contrasto iconico e sempre stilosissimo.

Tocco di colore, la mini bag di un verde smeraldo intenso e vibrante, tra le cromie più in voga del 2023. Un velo di lip gloss, waves strutturate, luminose e corpose e un paio di occhiali da sole neri completano il look che fa della grinta e della consapevolezza di sé, la propria cifra stilistica. Una dichiarazione d’intenti e un messaggio per Pierpaolo Pretelli?

Giulia Salemi ha recentemente parlato di una crisi tra lei e il conduttore del GF Vip Party su Mediaset Infinity e questo look così seducente e simbolo di una donna di potere fiera e orgogliosa, potrebbe suggerire una stoccata all’ex velino. «Nessuno può mettere Baby in un angolo» e Giulia sembra suggerire proprio questo messaggio mostrandosi in tutta la sua bellezza prorompente e optando per un outfit così sensuale e power chic. E noi non vediamo l’ora di replicarlo!