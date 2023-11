D a TikTok arriva una nuova estetica, densa di mistero e fascino. Che racconta di una donna romantica, un po' malinconica... O forse soltanto ironica, chi lo sa?

La Tomato girl, quest’estate, è stata protagonista della scena fashion e fatto strage di cuori. Ma con il cambio di stagione, deve (per il momento) farsi da parte. Le tendenze moda TikTok parlano chiaro: largo alla Gloomy girl. Qualcuno l’ha definita “lugubre”, ma si sbaglia. Quest’estetica, in realtà anticipata dalle sfilate Autunno Inverno 2023 2024, è qualcosa di più. Un abile gioco di luci e ombre, una particolare interpretazione dello stile retrò ma anche uno strategico mix di altri mood lanciati proprio dai social. Sei una Gloom girl? Oppure potresti… diventarlo?

Gloomy girl mood: abito nero con trasparenze e dettagli sparkling

Chi sono le Gloomy girls

Hai presente le Coquette girls? Romantiche, sensuali e al contempo innocenti, un po’ sognatrici. Amanti di pizzi e merletti, di ben dosate trasparenze; trovano ispirazione nei tempi che furono e sono affascinate - tra l'altro - dalla moda vittoriana. Ecco: immagina che a un certo punto virino verso lo stile gotico-chic. Quello che porta dritti al cospetto di Jenna Ortega e della sua Mercoledì Addams, per intenderci.

Immagina che decidano di lasciare emergere il loro lato “oscuro”. Ma non sono affatto tristi e neppure inquietanti. Appaiono misteriose, piuttosto. Enigmatiche e raffinate. Consapevoli della propria femminilità e non prive di una certa ironia. Anzi.

Look bianco e nero: slip dress in seta con dettaglio in pizzo + giacca con ecopelliccia

Gli outfit della Gloomy girl

Come si veste la Gloomy girl? È attratta da pizzi e merletti, appunto. E dalla seta, liscia e suadente. Predilige gli abiti lunghi e midi, meglio ancora se con effetto vedo-non-vedo. Ma può sorprendere con catsuit, mini skirts a pieghe, calze a rete. Ha un debole anche per gli slip dress, le gonne in tulle o chiffon e i corsetti. E le piace che si intraveda la lingerie, al momento opportuno. Le culotte? Non possono mancare assolutamente.

Per quanto riguarda i capospalla, sceglie il trench e gli ampi cappotti con chiusura doppiopetto. Ma si concede, quando le va, giacche vezzose. Magari con piume o in pelliccia ecologica. Presta estrema attenzione a quegli elementi stilistici che possano rievocare epoche ormai lontane e atmosfere quasi da sogno: colletti ricamati, delicati dettagli sparkling, maniche a sbuffo. Rouches e volant. Adora i fiocchi!

Midi dress in pizzo semitrasparente con lingerie retrò a vista

I colori preferiti

Vien da sé: la Gloomy girl preferisce i look monocromatici e più in generale le tinte unite. Il nero e il bianco non si discutono, occupano il podio. Ma si affiancano le tonalità lunari e quelle neutre, comunque chiare. Si comincia dal beige. E poi? Le gradazioni di colore – sempre sobrie – che restituiscono un’idea di “polveroso”, di qualcosa di altri tempi. Come se si trattasse di capi scovati nel baule della nonna, insomma. E a volte, magari, è davvero così!

Midi dress bianco + corsetto in evidenza

La “dissonanza” stilistica

Questo è un passaggio fondamentale: la Gloomy girl è un’esperta della dissonanza stilistica. Del mix&match, per capirci meglio. Ciò significa che abbina i capi passati prima in rassegna con altri decisamente contemporanei. Può indossare un etereo slip dress e un blazer oversize, per esempio. Un abito nero in pizzo e gli anfibi chunky. Una gonna a ruota con la classica camicia bianca di taglio maschile. Altro che lugubre: si diverte tantissimo!

Camicia da uomo + midi dress nero + sandali platform e calzini a vista

… E le scarpe?

Infine, le scarpe. E a questo proposito, la gamma di opzioni è decisamente ricca. Massima libertà. Indubbiamente le Mary Jane e i mocassini sono in cima alla classifica delle preferenze, ma la tenebrosa Gloomy girl indossa anche sandali platform, le classiche décolleté, gli stivali delle più svariate tipologie. Le sneakers, certo! Proprio per creare quella dissonanza di cui sopra. Si lascia guidare semplicemente dallo stato d’animo del momento. Confonde le idee, e questo le dà grandi soddisfazioni!

Long dress romantico con pizzo + mocassini

