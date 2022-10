I l countdown è cominciato, la notte del 31 ottobre sempre più vicina. E non mancano le star che giocano di anticipo, regalandoci idee da personalizzare. Travestimenti, ma non solo!

Ci siamo, Halloween 2022 si avvicina a grandi passi. E si sa: ormai anche noi italiani ci siamo lasciati contagiare dal rito dei travestimenti horror e delle feste a tema. Halloween è un’imperdibile occasione per divertirsi, giocare con la propria immagine e creatività, calarsi nei panni altrui. Tirar fuori la migliore faccia tosta, anche.

Così, eccoci come ogni anno a caccia di idee. Secondo Google Trends, tra i costumi più gettonati di questo 2022 ci saranno quelli da strega, vampiro e clown; quelli ispirati a Stranger Things e Batman, quelli da bambola e coniglio, ma anche pirata e fata. Si conferma il fascino di Squid Game e, tra le coppie che faranno da musa, per molti versi inaspettatamente, si fanno largo Elvis Presley e Priscilla.

Però diciamo la verità: le it-girls trovano validissime muse anche nelle celebrities. E sono tante quelle che si scatenano e stupiscono con effetti speciali. Ma sai che c’è? Halloween non deve necessariamente essere sinonimo di "travestimento" nel senso più stretto del termine. Il bello può essere pure creare look che in qualche modo richiamino la ricorrenza in questione, i suoi elementi e colori caratteristici, per calarsi nello spirito anche in situazioni normali. Nella quotidianità. Oppure imbastire look specifici, usando ciò che abbiamo nel guardaroba.



Insomma, qualunque siano i tuoi piani per Halloween 2022, abbiamo raccolto alcune ispirazione per te. Sia dalle celeb che hanno voluto giocare d'anticipo, sia da alcuni look degli anni passati, ma sempre favolosi. Ops, spaventosi!

Il tutto ricreato con pezzi tratti dalle collezioni moda.

Irresistibile strega

Il costume da strega è un must di Halloween, anche perché rende possibili infinite personalizzazioni e intriganti giochi di seduzione. E poi ha un altro pregio: nella maggior parte dei casi, si tratta di perfetti outfit da sera, da sfoggiare in mille altre occasioni.

A proposito di seduzione, la modella Hailey Bieber ha dato il via ai suoi travestimenti – è una vera Halloween lover – infilandosi in un lungo abito nero trasparente, che lascia le spalle scoperte, e abbinandolo a collant coprenti. Come accessori, collane dall’impronta dark. E per aggiungere un tocco in più, ha dipinto il volto di verde. Ecco qualche input per arricchire il look e farlo tuo!

Halloween con grinta

La notte di Halloween è l’occasione giusta per sfoderare il nostro lato più rock e sexy, senza particolari limiti. E lo sa bene la rapper e produttrice statunitense Doja Cat, che ha deliziato i suoi follower con un look decisamente grintoso, ma al contempo ironico. Perché l’ironia è sempre la migliore arma per sdrammatizzare.

Pantaloni in pelle con borchie, microtop ispirato alla zucca e il (suo) gioco è fatto. Anche in questo caso, puoi rileggerlo secondo il tuo stile e i tuoi gusti.

Black&White

Halloween fa rima con nero, ma anche con bianco: basti pensare a fantasmi e spose (cadaveri o meno), per esempio. Allora perché non divertirsi con l’infallibile accoppiata black&white? Nel 2021 Blake Lively si è ispirata ai film muti e anche allo stile mannish, abbinando pantaloni neri dal taglio classico a una camicia bianca e un gilet principe di galles. Per un twist più casual, via libera a una t-shirt a tema. Anche questo un outfit che può egregiamente prescindere da Halloween, non trovi?

Tocco di classe, i guanti lunghi in pelle nera. Poi trucco grigio per il viso, una parrucca nera “e un'idea pazza”, ha scritto l’attrice su Instagram. Che ci piace moltissimo!

Priscilla Presley

Chissà, forse Abby Roberts ha subito saputo che la coppia Elvis e Priscilla Presley è in pole position tra i costumi Halloween 2022 e ha voluto battere tutti sul tempo! Così ha deliziato i suoi fan con una mise ad hoc. Un costume che, tra l’altro, è replicabile in poche mosse.

Quanto al vestito, puoi scegliere uno slip dress ma anche un mini abito dall’impronta retrò o dal semplice stile impero. O un candito abito lungo, che potrà essere minimalista oppure arricchito da inserti in pizzo, volant, piume e altri dettagli. Ai piedi, sandali gioiello o con platform per un tocco pop. Oppure stivali alti, anche con suola chunky, per mescolare un po’ le carte in tavola. I capispalla perfetti sono invece i maxi coat e i trench.

E il velo da sposa? Trovarlo sui più noti e-commerce è davvero un gioco da ragazzi. L'alternativa perfetta è un cerchietto con veletta.

Color... Pumpkin!

Ma per calarsi nello spirito di Halloween 2022 si può semplicemente puntare sul colore. Zucca, naturalmente: un arancio caldo e intenso, che sprigiona energie positive. Ed è anche una perfetta tonalità per prepararsi all’inverno.

Che tu abbia o meno in programma un party da paura, quindi, comincia a entrare nel mood giusto con un outfit color pumpkin. Monocolore è la scelta più d’impatto, ma naturalmente puoi anche scegliere singoli pezzi. Un pullover, come "suggerisce" Nina Dobrev, che qualche edizione fa si calava nei panni di Billie Eilish con tutto il suo spirito gotico. Ma anche un cardigan, un avvolgente cappotto, una mini. Scommettiamo che farà comunque effetto? E non sottovalutare gli accessori!

