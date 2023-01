Jenna Ortega ai Golden Globes allontana (per ora) lo stile dark di Mercoledì. E brilla

D a regina del dark a divina dea greca. Jenna Ortega incanta tutti sul red carpet dei Golden Globes

Gotica, dark, misteriosa e indiscussa icona di stile, Jenna Ortega dando volto, carattere e anima al personaggio di Mercoledì Addams si è imposta in pochi mesi come la regina di stile goth glam di cui avevamo davvero bisogno.

Beniamina assoluta tra le ragazze della generazione Z e non solo, Jenna Ortega ieri si è presentata in tutto il suo splendore ai Golden Globes sorprendendo fotografi e fan con un look decisamente diverso dai precedenti.

Ispirazione greca e omaggio a Tim Burton

In lizza per l’ambita statuetta nella categoria Miglior attrice in una serie commedia o musicale ( vinta poi da Quinta Brunson) Jenna Ortega ha catalizzato ogni singolo flash e incantato la platea con il suo look magnetico da dea greca contemporanea.

Firmato Gucci, l’abito color sabbia ricordava un peplo ateniese e la fasciava in maniera morbida e impalpabile enfatizzando le forme in maniera delicata e lasciando intravedere trasparenze sobrie e oniriche.

La leggerezza della stoffa e i tagli irregolari dell’abito sembrano un chiaro omaggio a uno dei personaggi più iconici di Tim Burton (produttore della serie Mercoledì), Emily, la sposa cadavere. E Jenna con la sua personalità decisa è riuscita a dare ancora più carattere all’outfit enfatizzandolo con collane girocollo di diamanti, anelli e orecchini Tiffany & Co e splendide Jimmy Choo ai piedi.

Beauty look sensuale e glow

Tolte le treccine, l'attrice del momento ha optato per un taglio scalato di media lunghezza, sfilato sulle punte e con una deliziosa frangia a tendina piena e corposa, ideale per incorniciare i suoi lineamenti dolci e sensuali. E che dire del make-up?

Glow, caldo, sui toni del bronzo, dell’oro e del rosa, tutto focalizzato su un cat eye di grande impatto. Una riga di eyeliner intensa, extra black che, siamo sicure, anche Mercoledì Addams adorerebbe! In attesa della seconda stagione della serie Netflix, non ci resta che prendere ispirazione a piene mani dai look della bella Jenna!