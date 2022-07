B en e Jennifer Lopez si sono sposati, è ufficiale! A comunicarlo è la cantante attraverso il suo sito web in cui ha svelato quanto la pazienza sia fondamentale per trovare il vero amore

Ci hanno cresciuto ripetendoci che la minestra riscaldata non sia mai una buona idea ma Jennifer Lopez non è certo una che segue le regole… e soprattutto Ben Affleck, più che una <<minestra>> potremmo paragonarlo ad una <<lasagna>>. E si sa che la lasagna riscaldata non è niente male! Dopo averci fatto sognare con il loro riavvicinamento ecco la notizia che tutti aspettavamo: JLo sposa il suo Ben e lo fa a Las Vegas con un abito bianco da sogno.

Tutto è bene quel che finisce bene, abbiamo sognato il lieto fine e Jennifer Lopez e Ben Affleck ci hanno accontentate: sono convolati a nozze a sorpresa a Las Vegas. Un matrimonio segreto, niente sfarzo o esagerazione ma solo amore vero; l’amore che ha saputo attendere vent’anni per poter trionfare.

Non è un sogno?

L’abito di Jennifer Lopez? Per ora non sono trapelate molte fotografie ma la notizia è arrivata dal sito web ufficiale della cantante che ha postato una immagine allegando una frase semplice: <<ce l’abbiamo fatta>>. J Lo ci dà una lezione di vita: la fretta, almeno in amore, è cattiva consigliera. Per trovare la persona giusta può servire pazienza… anche ventennale!

Jennifer Lopez ha anche seguito la tradizione e scelto di indossare <<qualcosa di vecchio>>. Per dire il suo sì al grande amore della sua vita ha rivelato di aver indossato un abito di un vecchio film.

La star 52enne ha indossato in realtà due abiti diversi: uno di questi era un abito bianco in pizzo con spalle scoperte e maniche lunghe. La scollatura a cuore del corpetto valorizza il fisico mozzafiato della star mentre lo strascico e il velo completano il tutto. La firma? È quella di Zuhair Murad.

Nella newsletter del sito web di Jennifer Lopez spuntano anche le indiscrezioni sul secondo abito: un modello più semplice e dal design vintage, senza maniche e con trama trapuntata all over. Un modello più discreto e semplice, perfetto per la festa.

L’ispirazione di entrambi gli abiti? Potremmo dire essere la vecchia Hollywood… decisamente appropriato per i due volti che hanno fatto sognare diverse generazioni con la loro storia d’amore che finalmente ha avuto il lieto fine.