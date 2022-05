L ook esagerati, abiti da sogno e cambi outfit: benvenuti al matrimonio da favola di Kourtney Kardashian (nella splendida Portofino)

La cornice di Portofino, la famiglia riunita e look da favola: Kourtney Kardashian si è sposata (di nuovo) con Travis Barker, regalandoci outfit strepitosi, sfoggiati non solo dalla sposa, ma anche dalle sue celebri sorelle.

Nozze da favola a Portofino

Kourtney, sorella maggiore di Kim Kardashian, ha deciso di giurare amore eterno a Travis Barker, batterista 46enne. Per l’occasione la coppia è volata in Italia con famiglia e amici al seguito. La meta? L’Olivetta, lussuosa villa di Dolce e Gabbana, stilisti che hanno curato anche il look degli sposi.

La coppia, in pochissime settimane, ha detto “sì” per ben tre volte. Ad aprile, durante i Grammy, erano arrivate le promesse, poi Kourthney e Travis erano fuggiti a Las Vegas pronti a sposarsi davanti al sosia di Elvis. Infine avevano organizzato una cerimonia a Santa Barbara.

Le nozze in Italia, sontuose ed esagerate, sono state la ciliegina sulla torta. La famiglia Kardashian infatti ha raggiunto al completo la Liguria per un week end di festeggiamenti. Fra pranzi nei pressi dell’Abbazia di San Fruttuoso, ristoranti stellati e giornate al Castello Brown con vista direttamente sul Golfo, Kourthney e Travis hanno vissuto un matrimonio da favola.

Il look degli sposi

A vestire gli sposi sono stati gli stilisti Dolce e Gabbana, amici della coppia. Per il fatidico “sì” Kourthney ha voluto esagerare, in pieno stile Kardashian. Ha infatti indossato un mini dress arricchito da un velo a cattedrale su cui era stata ricamata l’immagine di Maria Vergine. Un look molto particolare che faceva da contraltare all’outfit dello sposo, vestito con un semplice quanto elegante smoking.

I cambi d’abito, ovviamente, non sono mancati. In particolare Kourtney ha colpito nel segno con un mini dress black, aderentissimo, decorato con un’immagine sacra e abbinato a un velo short nero con inserti blu.

L’eleganza in stile Kardashian

Se Kourtney ha stupito tutti con il suo vestito da sposa, le sorelle della star televisiva hanno tenuto il passo. Kloe ha scelto di sfoggiare un abito neo in pizzo, con guanti trasparenti e spalle scoperte.

Kylie, modella e imprenditrice affermata, ha invece puntato su un abito avvolgente, perfetto per la sua silhouette, con un disegno floreale. La sera precedente alle nozze, Kylie aveva sfoggiato un mini dress total black, con guanti in raso, scollatura sensuale e gioielli maxi, esaltati da un’acconciatura glam con chignon.

Kim, la più bella

Kim Kardashian, come sempre, ha attirato l’attenzione, scegliendo un look strepitoso. Capelli biondo platino raccolti e una grande croce al collo come accessorio, l’ex moglie di Kanye West ha sfoggiato per le nozze della sorella un vestito a maniche lunghe, super aderente e in pizzo nero.

I cambi look di Kris Jenner

A conquistare tutti però è stata Kris Jenner, manager e grintosa mamma della sposa, che ha svelato su Instagram i suoi innumerevoli cambi look, sempre firmati Dolce e Gabbana.

Per il suo arrivo a Portofino, Kris ha scelto un abito lungo in stampa leopardata e con volant, abbinato a orecchini maxi color oro. Dopo un cocktail in terrazza, la madre di Kim Kardashian ha indossato un vestito in pizzo con la scritta “Portofino” in omaggio alla località glamour.

Ma è la sera che Kris Jenner ha dato il meglio di sé. Ha svelato prima un vestito in stile Marilyn, con gonna leggerissima e pois, arricchito da maniche lunghe e trasparenti. Mentre per la cerimonia è apparsa con un outfit luminosissimo, tutto cristalli e piume, super chic.

Gli invitati super chic

Non solo la famiglia, alla cerimonia hanno preso parte anche tantissimi amici della coppia. Primi fra tutti Megan Fox e Machine Gun Kelly, con abito fiorato e capelli rosa, Mark Hoppus, cantante dei Blink-182, con la moglie Skye e i figli degli sposi.

Barker e Kourthney infatti sono legati da un anno e mezza, ma hanno alle spalle delle storie importanti. Travis è già stato sposato due volte. La prima con Melissa Kenney nel 2001, in seguito con Shanna Moakler. Da quest’ultima sono nati due figli, Alabama e Landon, che erano presenti al matrimonio insieme ad Atiana De La Hoya, la figlia di Shanna, frutto del primo matrimonio, ma legatissima al batterista.

Kourtney invece non è mai stata sposata, ma in passato ha vissuto una lunga e tormenta storia d’amore con Scott Disick, padre dei tre figli: Penelope, Mason e Reign. I piccoli, assenti nelle precedenti cerimonie, hanno partecipato ai festeggiamenti con il ruolo di damigelle e paggetti.