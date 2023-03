Law Roach si ritira: lo stylist di Zendaya e Hunter Schafer scatena un terremoto nella moda

L aw Roach, il celebre fashion stylist americano amato da celeb del calibro di Zendaya e Hunter Schafer annuncia improvvisamente il suo ritiro dal mondo della moda, ed è subito caos

Il mondo della moda è in subbuglio a seguito di una notizia che ha fatto in poche ore il giro dello star system e del mondo del web. Law Roach il re dello stile “Lazy, but Chic” ideatore delle mise più iconiche di celeb del calibro di Zendaya, Kanie West, Ariana Grande e Hunter Schafer, ha annunciato come un fulmine a ciel sereno il suo ritiro dal mondo della moda portando scompiglio tra le celebrità e nell’intero sistema fashion.

I motivi dietro l'addio

Quali siano i motivi alla base di questo inaspettato ritiro, al momento non è dato saperlo. Secondo alcune voci di corridoio Law Roach non si sarebbe più ripreso dalla morte inaspettata del nipotino di soli tre anni, avvenuta il 23 novembre del 2021. Una morte che ha avuto un enorme impatto sulla vita personale e lavorativa dello stylist americano, noto anche per essere stato uno dei giudici di Legendary, la serie in streaming di HBO.

Per ora le uniche parole pronunciate da Law Roach sono racchiuse in un post sul suo profilo ufficiale Instagram in cui afferma:

Se questa attività riguardasse solo i vestiti, lo farei per il resto della mia vita, ma sfortunatamente non lo è! La politica, le bugie e le false narrazioni finalmente mi hanno preso! Hai vinto… io sono fuori. Law Roach

Ma cosa perde il mondo della moda con il suo ritiro? Perde un artista visionario e contemporaneo, un "celeb image architect", come lui stesso amava definirsi, una voce fuori dal coro che meglio di chiunque altro è riuscita negli ultimi anni a sublimare lo stile della generazione Z, definendolo attraverso celeb simbolo di questa generazione, come Zendaya e Hunter Schafer. Celeb che grazie a lui hanno avuto modo di valorizzare la propria immagine in perfetta commistione con la loro essenza, senza timore di osare e sperimentare con capi che hanno fatto della sensualità, della grinta e dell’allure effortless il loro marchio di fabbrica.

Law Roach e l'amore per il vintage

E che dire dell’amore per il vintage? Law Roach ha avuto il merito di rendere nuovamente protagonisti capi vintage intramontabili come lo splendido shimmery dress firmato Versace del 1996 con il quale Zendaya ha stregato il tappeto verde del Green Carpet Fashion Award (GCFA) del 2020. Ad oggi l'addio al fashion system da parte di Law Roach non ha ancora motivi ufficiali, ma l’intero sistema ha già molte ragioni per rimpiangere il lavoro di un artista visionario che ha dato un contribuito speciale allo stile di un’intera generazione.