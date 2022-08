Il look di compleanno di Dua Lipa? Prendete nota: il total denim non è mai stato così cool

V oglia di indossare un outfit che non passi inosservato, super estivo e in total denim? Guarda il look di Dua Lipa, super cool e tutto da copiare e reinventare

Denim sì o denim no? A risolvere una volta per tutte il dilemma estivo (almeno per alcune di noi) sui jeans e sul fatto se sia opportuno portarli o meno nonostante le alte temperature, ci ha pensato la cantante Dua Lipa. Una vera regina in fatto di look eccentrici e creativi e una continua fonte di ispirazione per ognuna/o di noi. E che in occasione dei festeggiamenti per il suo 27esimo compleanno, ha sfoggiato un look a dir poco eccezionale. Ovviamente in total denim. Un trend che non passerà mai di moda, anche durante la stagione più calda dell’anno.

Un outfit che, anche se potrebbe sembrare un azzardo, è perfetto per l’estate. E senza alcun dubbio anche ad alto tasso di seduzione e originalità. E che mette un punto definito sulla questione che ogni anno arriva, puntuale come l’afa, a toglierci il sonno. I jeans si possono portare anche in estate senza soffrire troppo il caldo? Beh, a giudicare dalle foto postate sui suoi social dalla cantante americana, si direbbe proprio di sì. E anche con un risultato eccezionale e tutto da copiare.

Un look che non lascia nulla all’immaginazione, tipico dello stile e del mood scelto dalla talentuosa Dua Lipa, super cool e da cui trarre ispirazione per le tue giornate ed occasioni mondane estive. Un bikini denim e un pareo lungo fino al ginocchio in coordinato. Il tutto abbinato a degli stivali alti che richiamano la cromia denim. Per un look super stiloso, perfetto da sfoggiare durante le tue giornate al mare ma anche di sera, ad un party sulla spiaggia e in cui non è contemplato il passare inosservate.

E se il look di Dua Lipa ti è piaciuto davvero, allora non puoi non impreziosire questo outfit total denim con degli accessori super glam. Originali ed estivi. Una collana importante, occhiali da sole colorati, bracciali. Insomma, tutto ciò che può dare massima originalità al tuo stile e quel tocco in più per renderlo il più ammirato dell’estate.