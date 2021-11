L a diva de Il diavolo veste Prada di strada ne ha fatta, e di look ne ha sfoggiati nel corso degli anni, senza nulla da invidiare a Miranda Priestly: vediamo gli outfit di Anne Hathaway che più ci hanno convinte

Anne Hathaway, regina dello stile casual e glam al contempo, soffia su trentanove candeline il 12 novembre 2021: il tempo non è trascorso per lei, che è rimasta quell'incredibile bellezza da Pretty Princess. Sono passati vent'anni da allora, eppure ci sembra solo ieri. I suoi occhioni da cerbiatta, il meraviglioso sorriso, il portamento regale in ogni situazione.

Per l'occasione, abbiamo pensato di rispolverare i look più belli di Anne Hathaway, che si è sempre contraddistinta per un certo savoir-faire, sia sul red carpet che per quanto riguarda la fashion street style. Tra semplicità studiata e casual glam, vediamo gli outfit da cui possiamo prendere spunto.

Casual, leggera e stupenda: Anne Hathaway e le sue scelte di look

Gonna lunga, top bianco e giacca? Potrebbe sembrare un azzardo sulla carta, ma siamo di fronte alla diva Hathaway: i suoi look sono sempre composti da pezzi basic e soprabiti a fantasia.

Anne Hathaway all'Hudson Yards nel 2019

Anne indubbiamente incarna un tipo di bellezza molto classica, e non ha mai tradito se stessa nella scelta dei look: non è da tutte, soprattutto da parte delle star hollywoodiane. E poi, dai, indubbiamente la sua è tra le giacche di mezza stagione da comprare subito.

Il look in oro che fa sognare

Non solo casual, la nostra Anne, ma anche in grado di sfoggiare dei look indimenticabili, come l'abito in oro satinato che ha indossato per i Critics' Choice Awards.

Anne Hathaway ai Critics' Choice Awards nel 2020

Un outfit diverso dal solito, ma decisamente originale - oltre che adatto all'occasione. Che dire, una stella che ha illuminato e oscurato al contempo il resto delle presenti.

L'abito fiorito e leggero, romantico e principesco

Le scelte di Anne Hathaway per il suo guardaroba hanno un ché di frizzante, leggero. Per la cerimonia alla Hollywood Walk of Fame, dove ha ricevuto la stella con il suo nome e cognome, ci ha conquistate con un tocco dalle influenze romantiche.

Anne Hathaway alla Hollywood Walk of Fame nel 2019

L'abito lungo a mezza manica, con una cintura e le scarpe con il tacco, è una scelta di stile che si sposa molto bene con la sua figura longilinea: noi lo copieremmo per un'occasione importante.

Un look formale: il nero, la massima espressione della classe

La tuta in nero indossata da Anne Hathaway alla première di The Hustle è ancora oggi un esempio di stile e di bellezza senza eguali. Il look in nero conquista sempre, dopotutto.

Anne Hathaway alla Premiere di The Hustle nel 2019

Gli intarsi di questa tuta ci fanno dire che vorremmo poterla sfoggiare anche noi, solo per una notte. Ci sentiremmo delle vere regine di stile.

Trasparenze e pelle, un outfit mozzafiato

Il senso della moda della Hathaway è sempre stato molto delicato: dai red carpet più famosi fino ai classici jeans sfoggiati per le strade, quello che ci ha fatto girare la testa è a base di... trasparenze e pelle.

Anne Hathaway alla presentazione di The Hustle nel 2019

L'abbinamento dei pantaloni alti in pelle con una maglietta trasparente è quel tocco di trasgressione da imitare per una serata chic (e che vorremmo fosse indimenticabile).

Casual ma chic: che scelta azzeccata!

Tra glam e classico, l'outfit casual chic è uno dei nostri preferiti. Sembra quasi di rivedere Andrea ne Il diavolo veste Prada: gonna dal taglio geometrico, camicia con fazzoletto e occhialone.

Anne Hathaway negli studi ABC nel 2018

Non possiamo proprio fare a meno dei suoi occhiali, da copiare in assoluto: un accessorio fall-winter che abbiamo il dovere fashion di sfoggiare!

L'animalier che incanta e affascina sempre

C'è forse qualcosa di meglio dell'animalier? No, è un trend che non conoscerà il tramonto della moda, perché è uno stile di vita, di tutte coloro che vogliono osare, proprio come Anne Hathaway alla cerimonia dei Golden Globe.

Anne Hathaway alla cerimonia dei Golden Globe nel 2019

Un abito che grida glamour, e con un taglio, dobbiamo dire, molto ardito. Il fashion in questo caso si spreca: una diva moderna da cui prendere spunto.

L'abito con cappuccio: quando la moda osa

All'evento del Met Gala del 2015, Anne Hathaway ha stupito tutti con un abito con cappuccio. Una scelta fuori dagli schemi, ma la moda, si sa, a volte osa e si rinnova, cerca di proporre nuove tendenze. Una visione in oro "colato".

Anne Hathaway al The Metropolitan Museum of Art nel 2015

L'inconfondibile pelle di luna di Anne Hathaway si sposa al bacio con la tonalità del vestito. Ci sono degli eventi in cui si deve esibire qualcosa di unico e prezioso: Anne non è venuta meno al senso del Met Gala, in cui le star si sfidano a colpi di trasgressione.

Il tubino bianco: un must have

Da conservare nell'armadio per ogni evenienza, tutte noi amiamo i tubini: quello bianco di Anne Hathaway è un grande classico, e rientra in quella moda basic da cui non si separa mai.

Anne Hathaway agli AFI Awards nel 2015

Da abbinare rigorosamente a una scarpa col tacco scoperta, la nostra icona ci insegna a essere eleganti senza esagerare troppo.

Anne Hathaway, 39 anni di look eccelsi

Mai una sbavatura, mai un errore sui red carpet: Anne Hathaway, con la moda, ha un rapporto fatto di semplicità e complicità. Da lei dovremmo imparare a osare quando necessario e puntare ai look più comfy quando ne abbiamo il desiderio.

Anne Hathaway alla première di Colossal nel 2015

Icona di semplicità, di moda moderna, di bellezza senza tempo. Soprattutto, Anne è quell'esempio di stile da cui vorremmo farci ispirare sempre. Perché non è semplice rimanere se stesse quando si è una star: sarebbe facile risultare irraggiungibile. Ma Anne è molto più di questo: un invito al casual glam.