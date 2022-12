I l trailer di Emily in Paris 3 è arrivato e ci svela i look favolosi sfoggiati da Lily Collins, fra stampe audaci e colori accesi

Lily Collins è tornata! E nel nuovo trailer di Emily in Paris ci regala dei look favolosi. La terza stagione dello show si prepara a sbarcare su Netflix con tantissime novità. Ancora una volta al centro degli episodi ci saranno le avventure di Emily, gli amori, le scelte lavorative, ma soprattutto i look, ispirati al fascino glamour di Parigi, co-protagonista a tutti gli effetti della serie tv.

Nell’ultimissimo episodio della seconda stagione avevamo lasciato Emily indecisa se seguire Silvye, pronta a fondare una nuovissima agenzia di comunicazione oppure restare da Savoir. Non solo: la bella americana trapiantata a Paris si era trovata anche a dover decidere fra l’amore per Gabriel, affascinante chef francese, e quello per Alfie, il fidanzato londinese.

Non sappiamo ancora quali scelte farà il personaggio interpretato da Lily Collins nella terza stagione. Di certo però sfoggerà dei look favolosi, con uno stile colorato, glamour e divertente. A rivelarlo sono le prime immagini del trailer ufficiale della terza stagione di Emily in Paris. Nei fotogrammi vediamo la giovane in carriera indossare outfit audaci, con fantasie contrastanti e colori accesi.

A curare il guardaroba della serie è stata Patricia Field, costumista che ha curato i look di successi come Sex and the City e Il Diavolo veste Prada. L’obiettivo? Riflettere il carattere dei vari personaggi attraverso i look. Così Silvye, fedele al suo stile francese, sfoggia tubini strettissimi e chemisier in colori neutri, mentre Mindy, l’inseparabile amica di Emily, punta su tailleur leggeri in satin.

E Lily Collins? Nella terza stagione la protagonista dello show Netflix punterà su nuance accese e abiti eccessivi, rispecchiando il suo carattere sopra le righe. Nel trailer la vediamo abbandonare le ballerine per lasciare spazio a tacchi vertiginosi (favolosi gli stivali verdi con plateau!). Emily indossa completini a quadretti, sia in piscina che per un’uscita parigina, scegliendo un blazer ricamato per il suo look cittadino.

Favoloso l’abito lungo e argentato, tempestato di paillettes e a collo alto. Che dire invece del cappotto verde con le fiamme? In pieno stile Emily in Paris! Da segnalare pure il costume da bagno, bianco e turchese in vichy e un abbinamento audace, ma che copieremo tutte questo inverno: i calzettoni abbinati alle scarpe glitterate con plateau. Insomma: la terza stagione di Emily in Paris si preannuncia favolosa e ricca di spunti non solo per la trama!